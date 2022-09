Lecce-Cremonese, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce domenica 2 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Baroni e quella di Alvini. Dopo aver perso il primo confronto contro il Lecce in Serie A nel novembre 1989, la Cremonese è rimasta imbattuta nelle successive tre sfide contro i salentini nel massimo campionato: un pareggio nel 1990 è stato seguito da due vittorie nella stagione 1993/94.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Colombo, Strefezza. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceesay

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LECCE-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lecce-Cremonese, domenica 2 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Tre delle quattro sfide disputate nel 2022 tra squadre neopromosse in Serie A sono terminate in pareggio (completa una vittoria interna), tante “X” quante nelle precedenti 18 tra il 2019 e il 2021 tra queste formazioni nel torneo (10 successi casalinghi contro cinque esterni).

Dopo il successo contro la Salernitana, il Lecce potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020 (tre in quel caso con Fabio Liverani alla guida).

La Cremonese ha guadagnato due punti in questo campionato: nelle precedenti sette partecipazioni alla Serie A, solo nel 1995/96 aveva raccolto così pochi punti dopo le prime sette partite.

Il Lecce ha subito otto gol in questo campionato e non ha mai fatto meglio dopo le prime sette partite stagionali di Serie A - nella precedente stagione disputata nel massimo campionato (2019/20), i salentini avevano incassato 15 reti a questo punto del torneo.

Il Lecce è la squadra che in percentuale ha segnato più gol nella mezzora centrale dei match (dal 31’ al 60’) in questa Serie A (83% ovvero 5/6), dall’altra parte la Cremonese è l’unica formazione ancora a secco di gol in questo periodo di gioco.

Lecce (39%) e Cremonese (44%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso palla medio più basso di questa Serie A.

Solo Fabiano Parisi (14) vanta più dribbling riusciti di Lameck Banda (13) in questa stagione di Serie A. Il classe 2001 zambiano è anche il giocatore del Lecce che ha effettuato più tiri totali (12) e che ha subiti più falli (15) nel campionato in corso.

Tra i calciatori attualmente nelle rose di Lecce e Cremonese, nessuno ha già segnato agli avversari di questa giornata in Serie A. Gabriel Strefezza e Lorenzo Colombo sono però due ex di questa sfida - il classe ’97 ha infatti collezionato 23 presenze, condite da un gol, con la maglia dei grigiorossi nella Serie B 2018/19, mentre il classe 2002 ha disputato 13 match (un gol) con la Cremonese in Serie B tra gennaio e maggio 2021.

Solo Manuel Riemann del Bochum (44) ha effettuato più parate del portiere della Cremonese Ionut Radu (40) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

