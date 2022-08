Lecce-Empoli, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce Domenica 28 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Baroni e quella di Zanetti. L’Empoli ha vinto tre delle sei sfide in Serie A contro il Lecce (2N, 1P), comprese le ultime due nell’ultima stagione con entrambe le formazioni nel massimo campionato (2005/06).

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cetin, Dermaku

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

Squalificati: Luperto

Indisponibili: Cambiaghi, Tonelli

LECCE-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Lecce-Empoli, domenica 28 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Lecce ha perso solo una delle 10 sfide interne contro l’Empoli tra Serie A e Serie B (6V, 3N), ma proprio nell’ultima occasione nel massimo campionato, l’8 febbraio 2006 (1-2, reti di Ledesma per i giallorossi; Almirón e Tavano per i toscani).

Il Lecce potrebbe perdere tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1997/98 e il 1993/94.

Il Lecce ha perso la prima gara casalinga di questo campionato, contro l’Inter; i giallorossi non perdono due gare interne di fila in campionato dal maggio 2021, quando in Serie B hanno subito due sconfitte contro SPAL e Cittadella.

L’Empoli non ha ancora segnato in questo campionato, solo nel 2005/06 è rimasto a secco di gol in tutte le sue prime tre partite stagionali di Serie A.

L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 18 (6V, 7N).

Il Lecce è l’unica squadra ad aver subito più di un gol su calcio piazzato in questa Serie A (due, entrambe reti incassate su sviluppi di corner).

Dopo il gol contro l’Inter alla prima giornata, Assan Ceesay potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due gare casalinghe con il Lecce in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Fabio Caserta nel 2008/09, Sasa Bjelanovic nel 2004/05 e Francesco Palmieri nel 1997/98.

Nello scorso campionato di Serie A Federico Di Francesco ha giocato 26 partite e segnato cinque gol con la maglia dell’Empoli; contro i toscani ha realizzato una rete nel massimo campionato, il 21 settembre 2018 con la maglia del Sassuolo (nella stessa gara ha anche fornito due assist).

Mattia Destro ha preso parte a tre gol in tre sfide contro il Lecce in Serie A (una rete e due assist) - il classe ’91 non segna però in campionato dallo scorso 13 febbraio in Genoa-Salernitana.

