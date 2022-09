Lecce-Monza, match valido per sesta giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Sensi per i biancorossi e Gonzalez per i padroni di casa. La gara è stata arbitrata da Luca Pairetto. Con questo risultato i brianzoli muovono la classifica e portano a casa il primo punto della loro storia nella massima serie, dopo cinque sconfitte di fila.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6 - Non può nulla sulla punizione di Sensi, per il resto non viene mai chiamato in causa.

Valentin GRENDEY 6,5 - Attento e disciplinato, sulla fascia è una costante spina nel fianco per il Monza

Marin PONGRACIC 6 - Qualche intervento interessante, si merita la sufficienza.

Federico BASCHIROTTO 6,5 - Sempre attendo quando c'è da compiere interventi in chiusura. Utile anche nella palle inattive.

Giuseppe PEZZELLA 5,5 - Birindelli gli crea moltissimi problemi nella prima parte della gara. (Dal 62' Antonino GALLO 6 - Con Molina il Monza tira i remi in barca e per lui è un secondo tempo abbastanza tranquillo).

Kristijan BISTROVIC 5,5 - Ci mette buona volontà, ma tende a pasticciare un po' con il pallone tra i piedi. (Dall'82' Kristoffer ASKILDSEN S.V).

Morten HJULMAND 6 - Buone geometrie in mezzo al campo. Guida in maniera sufficiente la sua squadra in cabina di regia.

Þórir Jóhann HELGASON 5 - Preferito un po' a sorpresa a Gonzalez, non riesce a farsi quasi mai vedere in mezzo al campo. (Dal 46' José GONZALEZ 7 - Entra e cambia la partita del Lecce, trovando subito la rete della parità. Poi riesce sempre in mezzo al campo ad essere pericoloso, sino a sfiorare il raddoppio nel recupero).

I giocatori del Lecce esultano dopo il gol di Gonzalez durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Si muove tanto senza palla ma non riesce mai a creare spunti interessanti. (Dal 76' Pablo RODRIGUEZ 5,5 - Ha un quarto d'ora per farsi vedere, ma non riesce mai nell'intento).

Assan CEESAY 6,5 - Il Lecce attacca soprattutto dalla sua parte, anche nel primo tempo quando complessivamente i giallorossi faticano. Giocatore dai buoni numeri. (Dal 62' Lorenzo COLOMBO 5,5 - Non incide entrando dalla panchina).

Lameck BANDA 6,5 - Si vede meno del compagno di reparto, ma gioca un'ottima partita di dinamicità. Purtroppo negli ultimi 11 metri deve ancora crescere.

All. Marco BARONI 6 - Peccato per il primo tempo Il Lecce gioca una buono secondo tempo. Manca però il guizzo per il gol vittoria.

Lameck Banda e Samuele Birindelli durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Monza

Michele DI GREGORIO 7 - Praticamente inoperoso sino al 90', nel recupero si deve superare con due parate che valgono come un gol, dato che salvano il risultato.

MARLON 5,5 - Sicuro per un tempo, nella ripresa rischia di soccombere come tutta la squadra.

Pablo MARÍ 6 - Attento in più di una chiusura nella prima frazione.

Armando IZZO 5,5 - Cerca affannosamente di frapporsi agli attacchi giallorossi nella sua zona di campo, riuscendoci a tratti.

Samuele BIRINDELLI 5,5 - Cerca di mettersi in mostra, ma al cross non è precisissimo. E poi fatica molto, soprattutto quando Banda si sposta sulla sua corsia di competenza. (Dal 46' Salvatore MOLINA 5 - Entra e il Monza pian piano si spegne. Non corre praticamente mai.

Matteo PESSINA 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori, con tanto movimento e diversi palloni interessanti nella ripresa. Quando esce la luce si spegne. (Dal 57' Mattia VALOTI 5 - Ogni palla che tocca crea problemi ai suoi compagni di reparto. Brutto ingresso).

Nicolò ROVELLA 6 - Ordinato e ritmato fino a quando rimane in campo. Dimostra di poter essere importantissimo per i brianzoli. (Dal 57' Andrea COLPANI 5 - Come tutti i neo entrati, anche lui non riesce a dare il suo contributo nella ripresa, portando il Monza ad abbassarsi troppo).

Stefano Sensi esulta dopo il gol segnato durante Lecce-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

Stefano SENSI 6 - Parte bene trovando il gol su punizione. Poi, a poco a poco, vede calare in maniera costante la propria brillantezza. (Dall'87' José MACHIN S.V)

Carlos AUGUSTO 6 - In difesa è autore di un paio di buoni interventi, offensivamente fa un po' più di fatica. Comunque prova sufficiente.

Gianluca CAPRARI 6 - Molto attivo in avanti con tanti movimento, ma anche fumoso. Riesce però a guadagnarsi la punizione per il gol del vantaggio (Dal 57' Patrick CIURRIA 5 - Stroppa lo manda in campo per dare un po' di brio al reparto offensivo, non riesce nell'intento).

Dany MOTA CARVALHO 6 - Svaria da una parte all'altra del campo e tiene in piedi l'attacco del Monza con pregevoli iniziative palla al piede

All. Giovanni STROPPA 5,5 - A tratti si vede proprio un bel Monza. Ma le partite durano 90 minuti. Nella ripresa i suoi badano un po' troppo ad amministrare e nel finale rischiano di soccombere.

