Milan-Bologna: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

Serie A - Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide di Serie A al Meazza contro il Bologna (1V, 1N) e potrebbe mantenere la porta inviolata per tre gare interne di fila contro i rossoblù per la prima volta dal 1999 (sei di seguito).