Pronostico rispettato: il Milan supera per 2-0 il Bologna e, in attesa del completamento della terza giornata, vola a far compagnia alle altre formazioni che per il momento comandano il campionato a quota 7. Un gol per tempo per la banda Pioli, che si porta in vantaggio nella prima frazione con Leão e raddoppia nella ripresa con una perla di Giroud, servito alla perfezione ancora dal portoghese. Prima apparizione da titolare e gran prestazione di De Ketelaere, autore dell'assist dell'1-0. Ma in generale tutto il Milan convince, pur senza dominare in lungo e in largo. Delude, invece, un Bologna che rimane ancorato al punticino raccolto lo scorso weekend contro il Verona: un paio di guizzi nell'area rossonera, qualche tentativo di scardinare la difesa di casa con lunghi possessi palla, un palo colpito da Sansone. Troppo poco per impensierire in maniera concreta i campioni d'Italia in carica.

Tabellino

Milan-Bologna 2-0 (primo tempo 1-0)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (83' Gabbia), Theo Hernandez (75' Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (61' Adli); Messias (62' Saelemaekers), De Ketelaere (61' Pobega), Leão; Giroud. All. Pioli

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (74' Bonifazi), Lucumí; Kasius, Schouten (84' Ferguson), Dominguez (62' Aebischer), Cambiaso; Vignato (62' Soriano), Barrow (62' Sansone); Arnautovic. All. Mihajlovic

Arbitro: Gianluca Manganiello

Gol: 21' Leão, 58' Giroud

Assist: De Ketelaere (M, 1-0), Leão (M, 2-0)

Ammoniti: Schouten, Calabria, Adli

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

21' – GOL DEL MILAN. Ripartenza rossonera con De Ketelaere, che in area allarga per Leão: destro piazzato sul primo palo e Milan in vantaggio.

26' – De Ketelaere scodella in area per Kalulu, trasformatosi in attaccante per l'occasione, ma Skorupski esce sui piedi del francese evitando il 2-0.

28' – Contropiede solitario di Leão, che premia la sovrapposizione in area di Messias: destro del brasiliano e respinta di Skorupski.

45' – Fuga solitaria palla al piede di Leão, che si presenta di nuovo davanti a Skorupski, va con la punta ma questa volta viene stoppato dal portiere del Bologna.

56' – Gran cross mancino di Cambiaso per Arnautovic, che da pochi passi non ci arriva in spaccata. Primo brivido targato Bologna.

58' – GOL DEL MILAN. Cambiaso sbaglia tutto, Leão recupera e scodella dentro per Giroud, che al volo non dà scampo a Skorupski.

68' – Gran botta da fuori area del neo entrato Sansone, Maignan non ci arriva e la palla centra il palo prima di spegnersi sul fondo.

85' – Cross lungo di Ballo-Touré, sul secondo palo spunta Adli, ma in qualche modo Skorupski gli toglie dalla porta il colpo di testa.

MVP

Charles DE KETELAERE. Un assist meraviglioso per Leao e una presenza costante su tutto il fronte offensivo. Giocatore visionario, dipinge calcio.

Fantacalcio

PROMOSSO – Rafael LEÃO. Dopo due giornate e 21 minuti torna sulla cresta con gol e assist. La sua condizione cresce giorno dopo giorno: un problema gigante per le altre 19 squadre.

BOCCIATO – Andrea CAMBIASO. Un mezzo disastro. Difensivamente ha colpe su entrambi i gol del Milan e offensivamente non crea praticamente niente. Bocciato.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

