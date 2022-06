Calcio

Milan, Origi è arrivato: ecco l'attaccante alle visite mediche

CALCIOMERCATO - Divock Origi è pronto a indossare la maglia del Milan. L'attaccante belga è sbarcato a Milano per svolgere le visite mediche e dopo sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per la preparazione in vista della nuova stagione.

00:00:52, 19 minuti fa