Monza-Bologna, match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza lunedí 31 ottobre alle ore 20:45. Gli ultimi confronti tra Monza e Bologna sono risalenti alla Serie C1 (Girone A) della stagione 1994/95: 0-1 in Brianza nel match d’andata, 1-1 in Emilia al ritorno; se consideriamo la Serie B invece l’ultimo confronto risale al 13 giugno 1993, vittoria per 2-1 del Bologna in casa del Monza.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Izzo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi, Kasius

Monza-Bologna, lunedí 31 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Monza e Bologna si incontrano per la prima volta in Serie A, ma vantano otto confronti in Serie B (tre successi emiliani, uno brianzolo e quattro pareggi) e tre in Coppa Italia (due successi dei biancorossi e uno dei rossoblú).

Tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, l’ultima vittoria del Monza in casa con il Bologna è datata 23 agosto 1992 in Coppa Italia: 1-0 dopo i tempi supplementari con rete di Delpiano.

Il Bologna non ha mai vinto nelle ultime tre sfide fuori casa contro squadre neopromosse in Serie A (1N, 2P): l’ultima vittoria risale al 3-2 allo Scida contro il Crotone del 20 marzo 2021, mentre l’ultimo successo esterno contro una neopromossa nel girone di andata risale al 22 dicembre 2019 contro il Lecce (3-2).

Il Monza arriva da due sconfitte consecutive in trasferta contro Empoli e Milan, mentre ha vinto le ultime due gare allo U-Power Stadium (contro Juventus e Spezia): l’ultima debuttante assoluta in Serie A ad ottenere tre vittorie di fila in casa è stata il Frosinone nell’ottobre 2015.

Monza e Bologna sono due delle quattro squadre – insieme ad Atalanta e Roma – a non aver ancora ricevuto un rigore contro in questo campionato; il Monza è l’unica tra queste quattro a non averne ricevuto nemmeno uno a favore (il Bologna ne ha ricevuti tre, nessuna squadra ne conta di più finora).

Thiago Motta e Raffaele Palladino sono stati compagni di squadra nel Genoa 2008/09 allenato da Gian Piero Gasperini: in quel campionato di Serie A Palladino fornì un assist vincente per un gol di Motta, nella vittoria per 1-0 in casa della Reggina il 5 aprile 2009.

Con il gol di Filippo Ranocchia salgono a cinque i marcatori italiani del Monza in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra (il Bologna è l’unica a non averne nemmeno uno); il club brianzolo, inoltre, è una delle tre squadre – con Empoli e Sassuolo – a vantare almeno due marcatori italiani nati dal 1999 in poi (Colpani e Ranocchia).

Sia Gianluca Caprari (21 gennaio 2022 con la maglia del Verona) che Andrea Petagna (25 gennaio 2020 con la maglia della SPAL) hanno trovato il gol nella rispettiva ultima gara casalinga di Serie A giocata contro il Bologna.

Marko Arnautovic ha segnato in cinque delle sette sfide giocate in Serie A contro squadre neopromosse, incluse tutte e tre quelle giocate in trasferta: l’attaccante austriaco (attualmente a quota 21 reti) è a un solo gol dall’agganciare Roberto Baggio al 30° posto dei migliori marcatori della storia del Bologna nel massimo campionato.

