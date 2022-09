Allo U-Power Stadium il Monza affronta la Juventus in un match valido per la settima giornata di Serie A 2022-23>: calcio d'inizio alle ore 15, arbitra l'incontro Fabio Maresca della sezione di Napoli. Partita molto delicata per entrambe le formazioni. La Juve è chiamata a ritrovare la vittoria che a settembre non è ancora arrivata: dopo il 2-0 sullo Spezia dello scorso 31 agosto, infatti, i bianconeri hanno rimediato due pareggi in campionato contro Fiorentina e Salernitana e due sconfitte in Champions contro PSG e Benfica. In casa Monza c'è curiosità per l'esordio in panchina di Raffaele Palladino, chiamato a sostituire Stroppa esonerato dopo il complicato avvio di stagione (i brianzoli hanno un solo punto in classifica dopo 6 giornate). Di seguito le scelte dei due tecnici.

Ad

Monza-Juventus: le formazioni ufficiali

Serie A Allegri: "La storia dell'esonero mi mancava" UN GIORNO FA

MONZA (3-4-3) - Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. All.: Palladino.

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; De Sciglio, Gatti, Bremer; Danilo, Paredes, McKennie, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Allegri: "Le voci su dimissioni o esonero sono divertenti"

Serie A Le verità di Allegri: "Questa Juve non era stata pensata così" IERI ALLE 08:37