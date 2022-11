Monza-Salernitana, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza domenica 13 novembre, alle ore 15:00. Le due sfide tra Monza e Salernitana nella Serie B 2020/21 hanno visto due successi lombardi con sei reti all'attivo in totale (3-0 all'andata e 3-1 al ritorno): quelle sono state le uniche due sfide nel campionato cadetto tra le due formazioni negli ultimi 20 anni.

Probabili formazioni

Ad

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Ranocchia F., Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Serie A Romero, il baby bomber che fa volare la Lazio. A suon di record UN' ORA FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pablo Marì, Sensi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gyomber

MONZA-SALERNITANA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Monza-Salernitana, domenica 13 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Le due sfide tra Monza e Salernitana nella Serie B 2020/21 hanno visto due successi lombardi con sei reti all'attivo in totale (3-0 all'andata e 3-1 al ritorno): quelle sono state le uniche due sfide nel campionato cadetto tra le due formazioni negli ultimi 20 anni.

Il Monza è imbattuto in nove confronti di Serie B disputati in casa contro la Salernitana, grazie a sei successi e tre pareggi - nel parziale i lombardi hanno tenuto cinque volte la porta inviolata, riuscendo sempre ad andare in rete.

Dal ritorno in Serie A nel 2021/22, la Salernitana ha un bilancio in perfetto equilibrio contro formazioni neopromosse: due successi (entrambi arrivati contro il Venezia), due pareggi e due sconfitte - in tutte queste sei gare, i campani hanno sempre sia segnato che subito almeno una rete.

Il Monza ha vinto tre delle quattro partite interne di Serie A dall'arrivo di Palladino, dopo aver perso tutte le tre sotto la guida di Stroppa - nei tre successi con l'attuale tecnico all'U-Power Stadium, i lombardi hanno sempre tenuto la porta inviolata.

La Salernitana è alla ricerca del suo primo successo in trasferta contro avversarie lombarde in Serie A, dopo due pareggi e otto sconfitte – l’ultima volta in cui i campani non hanno subito reti in questo parziale, risale al 23 novembre 1947, in uno 0-0 contro l’Atalanta.

Solo la Lazio (5) ha vinto più incontri in Serie A giocati di domenica da settembre in avanti rispetto al Monza (4, come il Napoli) – nelle ultime quattro partite in questo giorno della settimana inoltre la squadra di Palladino non ha subito neanche una rete.

L’unico giocatore della rosa del Monza che ha preso parte ad almeno un gol contro la Salernitana in Serie A è Gianluca Caprari: l’attaccante ha fornito l’assist per la prima delle due reti di Nikola Kalinic nel pareggio 2-2 con la maglia del Verona all’Arechi il 22 settembre 2021.

Boulaye Dia è il primo giocatore della Salernitana ad aver superato i cinque gol stagionali di Serie A dopo 14 turni di campionato: il più veloce a fare meglio con i granata nel torneo è stato Marco Di Vaio nel 1998/99, che raggiunse le sette marcature alla 23ª gara del club.

Federico Bonazzoli, attualmente a quota 11 reti, potrebbe eguagliare Marco Di Vaio come miglior marcatore nella storia della Salernitana in Serie A, con 12 marcature.

Antonio Candreva ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime otto sfide di Serie A contro formazioni neopromosse, grazie a due reti e tre assist - tra questi è incluso un passaggio vincente nell'ultimo di questi match, contro la Cremonese il 5 novembre.

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Serie A Sarri polemico: "6a partita in 18 giorni, ma AIC e AIAC stanno zitti..." 13 ORE FA