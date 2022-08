Monza-Torino, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza Sabato 13 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Stroppa e quella di Juric.

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Cragno; Caldirola, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari. All. Stroppa

Squalificati: Lamanna, Machin

Indisponibili: nessuno

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: Buongiorno

Indisponibili: Vojvoda, Zima

Statistiche Opta

Tre delle ultime sette debuttanti assolute in Serie A hanno esordito contro il Torino: Sassuolo nel 2013, Frosinone nel 2015 e Monza in questa stagione.

Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime sei gare nel primo match stagionale in Serie A: 2-1 v Sassuolo il 25/08/2019 (1N, 4P). Dopo le sconfitte contro Fiorentina nel 2020/21 e Atalanta nel 2021/22, i granata potrebbero perdere tre partite di fila all’esordio stagionale in campionato per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Il Monza giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia: i brianzoli saranno la 69ª squadra diversa a esordire nel torneo - la 12ª formazione lombarda differente.

Con Cremonese e Monza la prossima Serie A avrà ben 5 squadre lombarde: non accadeva dal 2002/03, quando c’erano Inter, Milan, Atalanta, Brescia e Como.

Con 19 successi nel 2021/22, il Monza ha stabilito il proprio record di vittorie in un singolo campionato di ‘regular season’ di Serie B, superando le 17 vittorie del 1955/56, 1976/77 e 2020/21.

Il Torino è imbattuto da cinque trasferte di campionato (3V, 2N), vincendo le due più recenti; i granata non infilano tre successi consecutivi fuori casa in Serie A dal febbraio 2015 (Cesena, Inter e Verona).

Nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio, rispetto al Torino, nella scorsa stagione di Serie A (125, al pari della Juventus).

Gianluca Caprari è il giocatore che ha preso parte a più sequenze (30) terminate con un gol nella Serie A 2021/2022. Inoltre, soltanto Rafael Leão (98) ha completato più dribbling del neo-acquisto del Monza (65) nella scorsa stagione di Serie A.

Christian Gytkjær è stato il miglior marcatore del Monza nella Serie B 2021/22, inclusi playoff: 14 reti. Ben otto di queste 14 marcature sono arrivate subentrando dalla panchina (record nel torneo cadetto 21/22).

Soltanto una delle ultime 10 reti di Antonio Sanabria in Serie A è stata realizzata in trasferta; tuttavia, questo gol è arrivato nel suo ultimo match disputato nel torneo (fuori casa v Atalanta lo scorso 27 aprile); soltanto una volta con i granata ha segnato in due gare di fila (nelle sue prime due partite nel marzo 2021).

