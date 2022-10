Napoli-Bologna, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 16 ottobre alle ore 18:00. Nelle ultime nove sfide del Napoli in casa contro il Bologna in Serie A sono arrivate ben sette vittorie campane e due sole emiliane – il pareggio non si verifica dall’1-1 del 16 gennaio 2012 (a segno Acquafresca e poi Cavani su rigore).

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anguissa, Rrahmani

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee. All. T. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Kasius, Soumaoro, Lykogiannis

NAPOLI-BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Napoli-Bologna, domenica 16 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Bologna (ottenendo tre clean sheets nel parziale), dopo che gli emiliani avevano raccolto due successi e un pareggio nelle precedenti tre.

Solo il Milan (64) ha raccolto più punti del Napoli (63) da inizio 2022 in Serie A: i campani in questo anno solare vantano il migliore attacco con 61 reti segnate (media di 2.18 a match).

Nelle ultime 13 partite di Serie A, il Napoli ha raccolto 11 vittorie e due pareggi, realizzando 35 gol: considerando questo parziale, quella azzurra è la miglior squadra del campionato sia per punti conquistati (35 su 39) che per gol segnati.

Era dal 2015/16 (sei punti in quel caso) che il Bologna non collezionava così pochi punti (sette attualmente) nelle prime nove gare di un campionato di Serie A e dal 2013/14 che non vinceva solo in una delle prime nove.

Thiago Motta è rimasto imbattuto in entrambe le partite da allenatore in casa del Napoli in Serie A: pareggio 0-0 con il Genoa nel novembre 2019 e vittoria 1-0 con lo Spezia nel dicembre 2021 – in particolare due dei suoi soli quattro clean sheets ottenuti in trasferta alla guida di squadre del massimo campionato sono arrivati proprio contro gli Azzurri.

Anche contro la Cremonese, il Napoli è andato a segno con cross dalle corsie esterne (due volte): in questa statistica, la squadra partenopea è primatista nella Serie A in corso (sette reti), pur essendo la 13ª squadra per cross (inclusi corner) tentati (144).

Anche contro la Sampdoria, il Bologna ha perso punti da situazione di vantaggio: sono 11 i punti sprecati dagli emiliani (primato negativo del torneo) una volta avanti nel punteggio – questo anche perché la squadra rossoblú subisce spesso gol nei secondi tempi, visto che con 10 reti incassate è una delle tre formazioni, al pari di Inter e Verona, ad averne subite di più (10 appunto) in questa frazione di gioco.

Il Napoli vanta sia il difensore che ha creato più occasioni per i compagni su azione (Giovanni Di Lorenzo, 14), che il secondo difensore per occasioni create per i compagni in generale includendo le palle inattive (Mario Rui, 20, dietro soltanto a Cristiano Biraghi, 30, della Fiorentina).

Andrea Cambiaso è l’unico difensore del Bologna ad aver collezionato nove presenze in questo campionato: il suo unico gol in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, nella partita persa 2-1 con la maglia del Genoa il 29 agosto 2021.

