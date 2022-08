Napoli-Monza, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli Domenica 21 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Spalletti e quella di Stroppa. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: Gaetano

Indisponibili: nessuno

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

Tra Serie B e Coppa Italia, Napoli e Monza si sono affrontate 12 volte – quattro successi per i campani, due per i lombardi e sei pareggi. L’ultimo incontro in ordine di tempo in queste competizioni risale al 30 gennaio 2000 in Serie B (2-2 proprio a Napoli).

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (2V) – tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare nel torneo contro avversarie provenienti dalla B (13V). Dopo il ko nel più recente di questi confronti (vs Empoli il 24 aprile) potrebbe incassare due sconfitte di fila contro una neopromossa per la prima volta da aprile 2015 (due, con Rafael Benítez in panchina).

Dopo il successo sull'Atalanta dello scorso 3 aprile, il Napoli potrebbe vincere due sfide consecutive di Serie A contro squadre lombarde per la prima volta dal 2019 - anche in quel caso le due gare facevano parte di due stagioni differenti (Inter a maggio e Brescia a settembre).

In quattro delle precedenti cinque edizioni di Serie A, il Napoli, dopo aver vinto nella prima partita disputata in campionato, ha trovato il successo anche nella seconda (fa eccezione soltanto il 2019/20, ko con la Juventus alla seconda).

Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 2.10 a match da quando allena il Napoli in Serie A: solo Maurizio Sarri (2.27 a partita) vanta una media migliore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato alla guida degli Azzurri.

Il Monza ha perso nel primo turno contro il Torino: sei delle ultime sette esordienti assolute in Serie A (Benevento, Crotone, Frosinone, Carpi, Sassuolo e Treviso) hanno perso in entrambe le prime due partite di massimo campionato (fa eccezione in questo parziale lo Spezia nel 2020/21, che vinse nel secondo match).

Il Monza è la formazione che ha schierato più giocatori italiani nell’11 titolare nella prima giornata di questa Serie A: ben otto, almeno tre più di qualsiasi altra squadra; il Napoli ne ha inseriti nello Starting XI solo due, Meret e Di Lorenzo.

Hirving Lozano ha creato cinque occasioni su azione nel primo turno di questo campionato (tre delle quali per mandare al tiro Kvaratskhelia): un primato nella prima giornata e un primato anche per il messicano in Serie A (ne aveva collezionate cinque anche contro l’Empoli nell’aprile 2022).

L’ex Andrea Petagna ha segnato tre gol nelle sei gare disputate contro il Napoli in Serie A, l’ultimo dei quali proprio in terra campana nel giugno 2020 con la maglia della SPAL (ultimo match giocato da lui contro gli Azzurri).

Nelle ultime 10 partite giocate in Serie A, Victor Osimhen ha partecipato attivamente a 11 marcature, grazie a otto reti e tre assist (gol e passaggio vincente nella prima contro il Verona).

