Paolo Scaroni torna a parlare delle questioni più attuali di casa Milan. Intervenuto dal ritiro rossonero a Dubai, il presidente del club si è lasciato andare a una considerazione sul momento magico di Giroud, trascinatore della Francia ai Mondiali in Qatar e protagonista con già 4 reti all'attivo. Una chiosa, poi, anche sul nuovo stadio. Di seguito le sue parole:

Giroud esulta per il gol del vantaggio in Inghilterra-Francia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Ad

Su Giroud

Serie A Juventus, preoccupano le condizioni di Vlahovic: c'è ancora la pubalgia 3 ORE FA

"Giroud sta facendo molto bene, la qualificazione della Francia è molto merito suo. Il Milan lo ha rivitalizzato. Con noi ha trovato una nuova motivazione che ha trasferito alla Francia. Anche noi abbiamo giocato un ruolo".

Lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro, Milano Credit Foto Imago

Su San Siro e il nuovo stadio

"Non siamo riusciti a ricostruire San Siro perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League, ci sono troppe partite da considerare. Anche lo stadio richiederebbe un'importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile. Non c'è uno stadio con una capienza decente in cui possiamo trascorrere un po' di tempo mentre ricostruiscono San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio. La grandezza? Non raggiungiamo mai la capienza di 80.000 persone di San Siro. Il massimo che abbiamo è di 75.000 persone. Quindi il nuovo stadio sarà vicino ai 70.000 perché vogliamo che sia pieno e che sia uno stadio molto efficiente".

Musah, la mezzala USA cresciuta in Italia che piace a Inter e Milan

Serie A "Stavo vendendo l'anima": altri dettagli del rapporto Cherubini-Paratici 8 ORE FA