Roma-Torino, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 13 novembre, alle ore 15:00. L'ultimo pareggio in Serie A tra Roma e Torino risale al 5 dicembre 2015, quando Maxi López rispose su rigore nei minuti di recupero alla rete su punizione diretta di Miralem Pjanic - da allora 10 successi giallorossi e tre granata nella competizione.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe, Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Wijnaldum

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Lukic, Schuurs

ROMA-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Roma-Torino, domenica 13 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Roma ha mancato l'appuntamento con il gol sono in una delle ultime 23 partite di Serie A contro il Torino: 0-2 firmato dell'ora giallorosso Andrea Belotti il 5 gennaio 2020.

La Roma ha vinto 15 delle ultime 17 sfide interne di Serie A contro il Torino, con due sconfitte a completare il parziale - l'ultimo pareggio all'Olimpico tra queste due formazioni risale al marzo 1995, quando sulle due panchine sedevano Carlo Mazzone e Nedo Sonetti.

La Roma ha perso le ultime due partite interne di campionato e in casa non arriva a tre sconfitte consecutive nella competizione dall'aprile 2005, quando in panchina sedeva Bruno Conti.

La Roma potrebbe restare a secco di gol per tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2005, mentre solo in un'occasione ha perso tre incontri consecutivi in casa senza trovare il gol: tra gennaio e febbraio 1994, sotto Carlo Mazzone.

Dopo essere rimasto imbattuto in sette trasferte consecutive tra aprile e agosto (5V, 2N), il Torino ha perso quattro delle cinque gare esterne disputate in Serie A da settembre (completa il parziale il successo contro l'Udinese del 23 ottobre).

Dopo il 2-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso aprile - inoltre i granata, non vincono due partite di campionato di fila senza subire alcun gol dal settembre 2021.

Dopo la rete contro il Sassuolo nell'ultimo turno, Tammy Abraham potrebbe andare a segno in due partite consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso marzo - l'inglese tuttavia, non ha ancora trovato il gol in casa nella Serie A in corso (tre reti su tre in trasferta finora).

Prima di passare alla Roma, Andrea Belotti ha giocato 232 partite e segnato 100 gol con la maglia del Torino in Serie A; è stato il giocatore con più presenze nel massimo campionato per i granata nell’era dei tre punti a vittoria e il secondo miglior marcatore della storia del Torino nella competizione, dopo Paolo Pulici (134 reti).

Pietro Pellegri ha segnato contro la Roma il suo primo gol in Serie A, il 28 maggio 2017 con la maglia del Genoa; l‘attaccante del Torino realizzò quella rete a 16 anni e 72 giorni, classificandosi come terzo più giovane marcatore della storia della competizione, dopo Gianni Rivera (16 anni e 68 giorni) e Amedeo Amadei (15 anni e 287 giorni).

