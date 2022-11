Salernitana-Cremonese, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno sabato 5 novembre alle ore 15:00. Salernitana e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A: gli ultimi confronti in campionato risalgono alla Serie B 2020/21, entrambi vinti dai campani (2-1 all'andata, 1-0 al ritorno).

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, Candreva, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gyomber

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meité, Valeri; Ciofani, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chiriches, Dessers

SALERNITANA-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Salernitana-Cremonese, sabato 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Salernitana è imbattuta in nove incontri interni di Serie B disputati contro la Cremonese, grazie a quattro successi e cinque pareggi.

Dopo le vittorie contro Spezia e Lazio, la Salernitana potrebbe eguagliare la sua miglior striscia di successi consecutivi in Serie A: tre, registrata solamente nell'aprile 2021, sempre sotto Davide Nicola.

La Salernitana ha vinto le ultime due gare interne di campionato e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta dal ritorno in Serie A nel 2021/22 - la squadra campana, infatti, non ci riesce dalla stagione 1998/99, quando ottenne il successo in tutte le ultime cinque partite stagionali in casa.

La Cremonese non ha trovato il gol nelle ultime due partite di Serie A e in campionato non resta per tre incontri di fila a secco di reti dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (v Monza, Reggina e Chievo in Serie B).

La Cremonese ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di campionato e, nella sua storia in Serie A, solo una volta ha registrato quattro gare esterne di fila senza sconfitte: tra marzo e aprile 1994 (1V, 3N).

La Cremonese è la formazione che finora ha subito più tiri nello specchio in questa Serie A (78) - i lombardi guidano però il campionato per contrasti effettuati (252) e palloni intercettati (140).

Con la prossima presenza, Antonio Candreva raggiungerà Sebastien Frey e Dario Dainelli (a quota 446) al 36º posto dei giocatori più presenti nella storia della Serie A - dopo la rete contro la Lazio, l'esterno della Salernitana potrebbe segnare per due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal novembre 2021, quando vestiva la maglia della Sampdoria.

Boulaye Dia ha realizzato cinque reti nelle prime 12 partite della Salernitana in questo campionato: il giocatore dei campani che ci aveva messo meno incontri a raggiungere cinque reti in una singola stagione di massimo campionato era stato Sebastiano Vaschetto, che ci riuscì in 20 incontri del club nel 1947/48.

David Okereke è l'unico giocatore della Cremonese ad aver realizzato più di una singola rete in trasferta in questo campionato (due) - il nigeriano ha già giocato due partite di Serie A contro la Salernitana, perdendole entrambe 1-2 con la maglia del Venezia nella scorsa stagione.

