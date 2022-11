Sampdoria-Lecce, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 12 novembre, alle ore 18:00. Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P), dopo non aver trovato alcun successo in tutte le precedenti otto partite della massima serie disputate in casa dei blucerchiati (2N, 6P).

Probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Ferrari, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Djuricic, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

Squalificati: Colley

Indisponibili: Conti, De Luca, Pussetto, Ravaglia, Sabiri, Winks

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dermaku

SAMPDORIA-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sampdoria-Lecce, sabato 12 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

L'ultimo clean sheet del Lecce contro la Sampdoria in Serie A risale al novembre 2003 (0-0 al Via del Mare): da allora i blucerchiati hanno realizzato 26 reti nelle successive 11 sfide di massimo campionato contro i pugliesi (2.4 di media a match).

Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P), dopo non aver trovato alcun successo in tutte le precedenti otto partite della massima serie disputate in casa dei blucerchiati (2N, 6P).

La Sampdoria ha perso due delle ultime tre partite di Serie A contro squadre neopromosse (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata a cinque sconfitte di fila in casa: nel 1976 e nel 2011.

La Sampdoria ha perso le ultime tre partite di campionato con un punteggio complessivo di 0-7: i blucerchiati potrebbero registrare quattro sconfitte consecutive in Serie A senza trovare alcun gol per la prima volta dal marzo 2006 (quando arrivarono a cinque sotto Walter Novellino).

Dopo il pareggio contro l'Udinese alla 13ª giornata, il Lecce potrebbe restare imbattuto per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2019, quando la seconda fu proprio un pareggio contro la Sampdoria al Ferraris.

Dopo il successo per 2-1 contro l'Atalanta, il Lecce potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020: tre in quell'occasione, quando sulla panchina sedeva Fabio Liverani.

Contro l'Atalanta nell'ultimo turno Federico Di Francesco ha trovato il suo primo gol in questo campionato: solo una volta in Serie A, il classe '94 ha segnato in due presenze consecutive, tra aprile e maggio 2017 con la maglia del Bologna.

Dopo aver partecipato a 21 reti nelle prime 21 partite contro squadre neopromosse in Serie A (17 gol, quattro assist) Francesco Caputo è rimasto a secco nelle ultime due sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B, le due di questa stagione, contro Cremonese e Monza.

Le prime 29 presenze e l’unico gol in Serie A di Kristoffer Askildsen sono stati con la maglia della Sampdoria, tra la stagione 2019/20 e la 2021/22 - al massimo in blucerchiato ha collezionato sette presenze da titolare, nella scorsa stagione, mentre in questo campionato è già a quota sei.

