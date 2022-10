Atalanta-Fiorentina, match valido per l'ottava giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-0: a segno Lookman su grande assist di Muriel. In virtù di questo risultato, la Dea si porta di nuovo in vetta alla classifica, a pari punti con il Napoli. Mentre Vincenzo Italiano deve rimandare l'appuntamento con il primo successo fuori casa. Di seguito, vediamo le pagelle del match del Gewiss Stadium.

Ad

Le pagelle dell'Atalanta

Serie A Insulti discriminatori a Commisso: "Intervenga il Governo" UN' ORA FA

Marco SPORTIELLO 6 – Non perfetto su Saponara nel primo tempo, attento su Jovic nel finale.

Rafael TOLOI 6 – Si affida molto alle palle lunghe per scavalcare la pressione della Fiorentina, è bravo nelle letture dietro. (Dal 75' Merih DEMIRAL S.V.)

Caleb OKOLI 6,5 – Nei corpo a corpo è insuperabile: annulla gli attaccanti della Fiorentina.

Giorgio SCALVINI 6,5 – Convive con il giallo dalla fine del primo tempo e non vacilla: solita ottima prova.

Hans HATEBOER 6 – Presenza come sempre preziosissima, dietro è molto solido.

Marten DE ROON 7 – Annulla completamente Barak, ma non solo: è ovunque.

Teun KOOPMEINERS 6,5 – Come Toloi, è l'addetto alle palle lunghe per scavalcare la pressione. Nel secondo tempo sale di livello.

Brandon SOPPY 5,5 – Si vede poco in fase offensiva, dietro è spesso irruento. (Dal 55' Joakim MAEHLE 6 - Fallisce l'occasione del raddoppio, ma comunque entra bene in campo).

Ademola LOOKMAN 7 – Nel primo tempo offre grandi spunti ed è tra i più ispirati, nella ripresa si scatena: il gol è facile, ma nella sua prova c'è molto di più. (Dal 74' Ruslan MALINOVSKYI S.V.)

EDERSON 5,5 – Pochi spunti e diversi errori. Nel primo tempo ha una buona occasione, ma calcia alto dal limite. Giornata no. (Dal 55' Mario PASALIC 6 - Non particolarmente incisivo, ma è sempre al centro della manovra).

Luis MURIEL 7 – Inventa dal nulla l'assist per Lookman, andando via sulla linea di fondo e regalando al compagno un palla solo da mettere in porta. Torna titolare ed è subito decisivo, ispirato per tutta la partita. (Dal 74' Rasmus HOJLUND S.V.)

All. Gian Piero GASPERINI 7 – L'Atalanta è diversa dal passato, ma la sostanza non cambia: la Dea vince e convince. Merito soprattutto di chi la guida.

il rosso poi levato a Kouame in Atalanta Fiorentina serie a 2022/23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6 – Compie diversi interventi importanti, ma nel primo tempo traballa in uscita due volte.

Lorenzo VENUTI 6 – Spinge con buona costanza nel primo tempo, cala nella ripresa. Buonna prova. (Dal 67' Aleksa TERZIC 6 - Prova a dare peso offensivo, nel recupero calcia male da fuori).

Martinez QUARTA 6,5 – Grandissima partita, chiude tutto quello che può. La macchia è il mancato intervento su Muriel in occasione del gol, ma non si può parlare di errore.

IGOR 6 – Promosso, come il compagno di reparto: bravo in chiusura.

Cristiano BIRAGHI 5,5 – Non riesce a incidere, talvolta commette anche qualche errore banale.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Viene ammonito dopo pochi secondi ma non si fa condizionare: prova a trascinare la Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. (Dal 67' Sofyan AMRABAT 5,5 - Si fa ammonire, per il resto non si nota. Finisce la partita da difensore centrale).

Rolando MANDRAGORA 5,5 – Ci prova nel primo tempo con una conclusione da fuori, prova a fare male con gli inserimenti. Ma si vede poco.

Antonin BARAK 5 – Gioca tutta la partita con De Roon alle calcagna e non riesce a entrare nel vivo del gioco. Poco presente. (Dal 75' Luka JOVIC 6 - Crea diversi pericoli in pochi minuti in campo)

Jonathan IKONE 6 – Tra i migliori della Fiorentina: è ispirato, punta sempre l'uomo e spesso riesce anche a essere efficace.

Christian KOUAME 5,5 – Viene espulso per una gamba alta su De Roon, Irrati cambia la decisione con il Var. Poco pericoloso davanti.

Riccardo SAPONARA 6 – Molto ispirato in avvio, nella ripresa si vede meno. Ma è da apprezzare il lavoro in copertura.

All. Vincenzo ITALIANO 5,5 – La sua Fiorentina non riesce a trovare continuità: gioca alla pari con l'Atalanta, ma manca qualcosa. Il tecnico, comunque, prova in tutti i modi a cambiare le cose dalla panchina.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A L'Atalanta non molla la vetta: Lookman abbatte la Fiorentina, 1-0 5 ORE FA