Calcio

SERIE A - De Laurentiis (presidente Napoli): "Caso Juventus? Mi dispiace, il calcio è malato"

SERIE A - Il presidente del Napoli non ha commentato nello specifico i dettagli dell'inchiesta in cui è coinvolto il club bianconero, ma ha chiosato riguardo lo "stato di salute" del mondo del pallone in Italia e non solo.

00:01:36, un' ora fa