Nonostante una prova gagliarda della Cremonese - al ritorno in A dopo 26 anni di assenza - e per giunta in 10 uomini per l'espulsione di Escalante al 43', l'ex portiere dell'Inter rovina tutto con un'uscita (una delle tante) a farfalle sul traversone di Mandragora al 95'. Questo dopo le reti di Bonaventura, Okereke, Jovic (alla prima in maglia viola) e Buonaiuto (gol olimpico il suo). Al "Franchi" finisce 3-2 al termine di una partita strana, non perfettamente interpretata dai padroni di casa, evidentemente con la testa già proiettata al preliminare di Conference League contro il Twente.

La disperazione di Ionut Radu autore della papera al 95' che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro la Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Benassi (71' Dodô), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (78' Saponara), Maleh (71' Zurkowski); Kouamé (78' Mandragora), Jovic, Sottil (86' Nico Gonzalez). All.: Italiano.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches (46' Ascacibar), Vasquez; Ghiglione (82' Aiwu), Escalante, Pickel (65' Buonaiuto), Sernicola (46' Quagliata); Zanimacchia; Dessers, Okereke (87' Di Carmine). All.: Alvini.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Gol: 16' Bonaventura (F), 19' Okereke (C), 34' Jovic (C), 68' Buonaiuto (C), 95' aut. Radu (F).

Assist: Kouamé (F, 1-0), Ghiglione (C, 1-1), Sottil (F, 2-1).

Note - Recupero: 4+6. Espulso: 43' Escalante (C) per intervento scomposto. Ammoniti: Chriches, Ghiglione, Okereke.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

12' - BIRAGHI PER SOTTIL! L'ex Cagliari ci prova con un destro a giro velenoso: palla che sfiora il palo più lontano: Fiorentina vicina al vantaggio!

13' - JOVIC! Inzuccata all'angolino su angolo di Biraghi: Radu ci arriva e la devia a lato!

16' - GOL DELLA FIORENTINA CON BONAVENTURA! Gran costruzione dell'azione di Kouamé in dribbling sulla destra, palla in area per l'ex Milan, abile ad aprire il piatto sinistro e trovare l'angolino: 1-0!

Jack Bonaventura esulta per il gol in Fiorentina-Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

19' - GOL DELLA CREMONESE CON OKEREKE! Colpo di testa vincente dell'ex Venezia su preciso assist dalla destra di Ghiglione: subito 1-1!

La gioia di David Okereke al primo gol con la maglia della Cremonese, Fiorentina-Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

28' - DESSERS SI GIRA DA DUE PASSI! Il belga della Cremonese viene murato da Amrabat.

34' - GOL DELLA FIORENTINA CON JOVIC! L'ex Real Madrid ed Eintracht Francoforte subito in rete in maglia viola: gran sventagliata dalla destra di Kouamé, palla al centro di Sottil e finta dell'attaccante serbo, che manda al bar Vasquez e insacca rasoterra: 2-1!

38' - PESSIMA USCITA A FARFALLE DI RADU! Maleh, poi, di testa, non riesce a insaccare a porta sguarnita!

43' - CARTELLINO ROSSO PER ESCALANTE! L'ex Lazio è entrato col piede a martello su Kouamé a metà campo.

55' - DOPPIA CONCLUSIONE DI ZANIMACCHIA! Siamo all'altezza del dischetto: prima conclusione decisamente più impegnativa per Gollini, che risponde in entrambi i casi "presente".

60' - FIORENTINA VICINISSIMA AL TRIS! Palla persa dalla Cremonese, Maleh per Jovic, il cui tiro a Radu battuto viene salvato sulla linea. Poi il tiro di Bonaventura, a rimorchio, viene deviato in corner da Bianchetti!

68' - GOL! 2-2 CREMONESE! La palla varca la linea di porta due volte ma senza mai insaccarsi. Si tratta di un gol olimpico di Buonaiuto, direttamente su corner: Gollini respinge palla oltre la linea. Bianchetti la rimette dentro per un nuovo salvataggio oltre la linea. L'orologio di Sacchi suona: la rete è da attribuirsi al neoentrato: 2-2!

80' - PUNIZIONE VELENOSA DI BIRAGHI! Palla indirizzata sotto il sette: Radu ci arriva miracolosamente! Che parata dell'ex Inter!

85' - DESSERS! Buco enorme di Martinez Quarta e pallonetto del belga della Cremonese con palla di poco alta.

90'+4 - DESSERS LANCIATO A RETE! Chiusura provvidenziale di Martinez Quarta!

90'+5 - AUTOGOL DI RADU! 3-2 FIORENTINA! Ennesima uscita da incubo dell'ex portiere dell'Inter, che non trattiene un traversone di Mandragora sulla sinistra, trascinandosi il pallone in fondo al sacco dopo aver sbattuto la schiena sul palo! Incredibile!

La papera di Ionut Radu, Fiorentina-Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

MVP

Bonaventura. Uomo ovunque della Fiorentina. Piatto sinistro millimetrico, che apre la danza dei gol. Poi tante occasioni create per una prestazione da applausi.

Fantacalcio

PROMOSSO - Jovic. Subito in gol alla prima in maglia viola. Al 60' avrebbe potuto fare il secondo, a porta sguarnita: in quel caso, ha pensato più a specchiarsi che a sfondare la porta. Ad ogni buon conto, prestazione di alta qualità.

Luka Jovic, Fiorentina-Cremonese, Getty Images Credit Foto Getty Images

BOCCIATO - Radu. Salva il risultato all'80' su punizione di Biraghi, ma che disastro nelle uscite, specie quelle in presa alta! E' il leitmotiv di tutta la partita e, al 95', arriva il patatrac.

