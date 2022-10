Fiorentina-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 0-4 , frutto delle reti di Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile. La gara è stata arbitrata da Fabio Maresca di Napoli. Con questo risultato i biancocelesti di Maurizio Sarri salgono al terzo posto, in compagnia di Udinese e Milan.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica Fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5,5 - Viene battuto per quattro volte e salvato dalla traversa colpita da Immobile. Per il resto, in pratica, non deve lavorare.

DODÔ 5 - Poco preciso. La catena di destra con Ikoné non funziona granché bene.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5 - Si perde alle spalle Zaccagni e l'ex veronese non lo perdona, andando a realizzare il raddoppio. E anche in altre occasioni non è perfetto.

IGOR 5,5 - Stringe i denti dopo il problema fisico riportato in Scozia e gioca dall'inizio. Il meno peggio della difesa viola (dal 59' Nikola MILENKOVIC 5 - Nemmeno con lui la situazione difensiva migliora. Anzi, nel finale gli spazi per la Lazio aumentano a dismisura)

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Solido in difesa, dove limita Felipe Anderson. In attacco effettua qualche cross, ma senza troppa fortuna.

Giacomo BONAVENTURA 5 - Si danna l'anima, ma dopo il doppio svantaggio sembra scoraggiarsi non poco. Ha una buona palla gol davanti alla porta, ma non tira e fa male (dal 72' Youssef MALEH s.v.)

Sofyan AMRABAT 5 - Offre una regia un pochino difficoltosa e rimedia un giallo che gli costerà una squalifica. Non riesce ad anticipare Vecino nell'azione dello 0-1 (dal 59' Antonin BARAK 5 - Combina poco)

Rolando MANDRAGORA 6 - Uno degli ultimi a mollare. Calcia più volte da fuori area e, poco prima dell'intervallo, scheggia la traversa.

Jonathan IKONÉ 5 - Un po' pasticcione e poco convinto nelle giocate. L'unico highlight degno di nota è un sinistro da fuori respinto da Provedel (dal 46' Nicolas GONZALEZ 5 - Prova a incendiare la fascia destra, ma si fa notare più che altro per un paio di gol divorati davanti alla porta)

Luka JOVIC 5 - Si muove bene, le occasioni per far male le ha, ma non ne sfrutta nemmeno una. Il periodaccio, nonostante il gol contro gli Hearts, prosegue.

Christian KOUAMÉ 6,5 - Nettamente il giocatore più attivo della Fiorentina. Brillante, mai domo, sulla sinistra crea più di una situazione pericolosa (dal 72' Riccardo SAPONARA s.v.)

All. Vincenzo ITALIANO 5,5 - Il gioco c'è, la volontà pure. A mancare clamorosamente, semmai, è il cinismo sotto porta. Una costante di questo avvio di stagione.

Le pagelle della Lazio

Ivan PROVEDEL 6,5 - Croce e delizia. Non perfetto su un tiro di Jovic e in un'uscita all'inizio della ripresa, mentre è sensazionale su un colpo di testa di Martinez Quarta.

Manuel LAZZARI 6 - Attacca meno di altre occasioni, dovendo tenere a bada il peperino Kouamé: le difficoltà, in questo senso, non mancano.

PATRIC 6,5 - Resiste all'urto degli attacchi della Fiorentina, prendendo via via fiducia dopo un avvio di partita non semplicissimo.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Promosso anche lui. Assieme a Patric risponde colpo su colpo ai tentativi viola.

Adam MARUSIC 6,5 - Buonissima prestazione difensiva. Tiene testa alle iniziative di Ikoné e, sullo 0-0, salva la Lazio con una provvidenziale spazzata quasi sulla linea (dal 72' Elseid HYSAJ s.v.)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 - Dominante, ancora una volta. I suoi assist al bacio per Zaccagni e Immobile, entrambi a segno, sono da guardare e riguardare. Campione.

Marcos ANTONIO 5,5 - Nonostante la fiducia di Sarri, che lo schiera al posto di Cataldi, non riesce a prendere completamente in mano le redini della manovra laziale (dal 62' Luis ALBERTO 7 - Decide di non voler essere da meno rispetto a Milinkovic-Savic e lascia il proprio timbro sulla partita con un gran gol)

Matias VECINO 7 - Segna da ex e non esulta, dando ragione alla scelta di Sarri di schierarlo dal primo minuto. Ottimo il suo contributo in ripartenza.

Felipe ANDERSON 5,5 - Uno dei meno positivi della Lazio. Opaco, non riesce praticamente mai a creare situazioni di pericolo (dal 79' PEDRO s.v.)

Ciro IMMOBILE 7 - Sembra destinato a rimandare l'appuntamento col gol numero 188 in A, che però arriva proprio nel recupero. In precedenza aveva colpito una clamorosa traversa, ma anche servito Luis Alberto per lo 0-3.

Mattia ZACCAGNI 7,5 - Qualità al servizio della squadra, spunti e un contributo decisivo per indirizzare la partita sui binari giusti: assist per lo 0-1 di Vecino, raddoppio personale (dal 79' Matteo CANCELLIERI s.v.)

All. Maurizio SARRI 7,5 - Ok, il risultato è esagerato. Però i numeri della sua Lazio sono enormi. Ed è lodevole anche la sua capacità di tenere sulla corda chiunque, ricevendo risposte positive un po' da tutti.

