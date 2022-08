Dopo le scorpacciate di gol delle prime due giornate, il Napoli rimane a secco. Al Franchi finisce 0-0 tra la Fiorentina e gli azzurri, che con questo pareggio raggiungono Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Torino in vetta alla classifica. Risultato complessivamente giusto, perché entrambe le squadre hanno le possibilità di far male, pur senza sfruttarle. Più pericoloso il Napoli, che si vede annullare per fuorigioco il possibile vantaggio di Osimhen, maledice un clamoroso errore sotto porta di Lozano e pure un riflesso da campione di Gollini su Raspadori. Ma anche i viola hanno le loro belle palle gol, in particolare con Barak, a tanto così dall'1-0 nel secondo tempo. La Fiorentina si porta così a casa il terzo risultato senza reti di fila, dopo quelli di Empoli e di Enschede in Conference League. Il Napoli, invece, manca l'accesso alla prima posizione solitaria.

Fiorentina-Napoli 0-0

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta (69' Igor), Biraghi (80' Terzic); Bonaventura (69' Maleh), Amrabat, Barak; Ikoné (59' Kouamé), Jovic, Sottil (80' Saponara). All. Italiano

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (78' Ndombele), Zielinski (61' Raspadori); Lozano (71' Politano), Osimhen (78' Simeone), Kvaratskhelia (61' Elmas). All. Spalletti

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Anguissa, Martinez Quarta, Jovic, Raspadori, Ndombele

Espulsi: nessuno

Milenkovic contrasta Osimhen, Fiorentina-Napoli Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

24' – Destro non irresistibile di Sottil, Meret non trattiene, poi ci prova dal limite anche Bonaventura, che con un fendente mancino sfiora il palo.

37' – Amrabat lancia campo aperto Sottil, con Di Lorenzo fuori posizione, ma l'esterno viola calcia debolmente tra le mani di Meret. Grande palla gol sprecata dalla Fiorentina.

43' – Osimhen mette dentro da un passo dopo un flipper in area, ma la rete viene annullata per fuorigioco del nigeriano.

51' – Kvaratskhelia scodella sul secondo palo, Lozano è solo ma clamorosamente mette fuori di testa. Occasione monumentale sprecata dal Napoli.

63' – Contropiede di Kouamé che tocca per Sottil, da questi a Barak, che in area rientra sul sinistro e calcia a centimetri dal primo palo.

82' – Sinistro radente e improvviso e grande riflesso di Gollini, che si salva in calcio d'angolo. Altra palla gol per il Napoli.

Nikola MILENKOVIC – Un padrone totale. Fa calare la sbarra sulle corse di Osimhen e chiude ogni possibile minaccia. Seconda partita consecutiva (dopo il Twente) giocata ad altissimo livello.

PROMOSSO – KIM. Il califfo. Quasi non lo noti, eppure c’è sempre. Forse si prende qualche licenza koulibaliana di troppo, ma il lavoro su Jovic è impeccabile.

BOCCIATO – Khvicha KVARATSKHELIA. Meno arrembante rispetto alle ultime uscite, anche per merito dell’abnegazione difensiva di Dodô. Si fa notare per un cross al bacio per Lozano e poco altro.

