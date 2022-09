Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Il classe '91 è volato oltreoceano per giocare in MLS e nello specifico al Toronto FC, dove in questi mesi Nel giugno 2022, si è conclusa dopo dieci stagioni l'avventura dicon la maglia del Napoli. Il classe '91 è volato oltreoceano per giocare in MLS e nello specifico al, dove in questi mesi si è distinto con sei gol e due assist in dieci partite. L'ex numero 24 azzurro ha parlato in uno speciale di DAZN, condiviso con gli altri "americani" Federico Bernardeschi e Domenico Criscito, soffermandosi sui motivi che hanno portato al capolinea della militanza nella sua squadra del cuore e quanto quei colori abbiano rappresentato per lui.

Rimpianto scudetto

"Il rimpianto che ho è di non aver vinto a Napoli. Abbiamo avuto la possibilità, sia con Sarri che con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri... Spero che un giorno il Napoli, anche se non ci sono più, possa eguagliare questo traguardo perché i tifosi se lo meritano, la città dà tanto alla squadra e non riceve questo affetto. Speriamo che un giorno possano festeggiare perché se lo meritano".

L'addio

"No, sennò mi viene da piangere (ride, ndr). Fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però è la vita. Non ho rimpianti, ho dato tutto. Spero che i tifosi possano essere sempre orgogliosi e fieri di me. L'ultima partita contro il Genoa ho sentito tanto l'affetto dei tifosi, dispiace averlo sentito l'ultima partita, i giorni in cui sono andato via. Fa male, sono stato molto bene a Napoli e non posso nascondere che mi manca giocare con quella maglia. Ho fatto la mia scelta, sono il primo tifoso, anche se qualche tifoso c'è rimasto male perché dicono che avrei potuto rinnovare se mi manca così tanto Napoli".

Il mancato rinnovo e il ritorno

"Non spettava solo a me. Napoli è casa mia, se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca Napoli, ma sto bene qua".

