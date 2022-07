Il secondo test prestagionale dell'Inter contro il Monaco ha offerto diversi spunti interessanti sulla condizione degli uomini di Simone Inzaghi. A fronte di un avversario nettamente più pronto a livello fisico, i neroazzurri hanno mostrato una buona intensità e qualche discreta trama di gioco. La difesa sperimentale del primo tempo, senza nessun centrale di ruolo, ha faticato contro la velocità di Ben Yedder che ha bucato con grande facilità la retroguardia. Vediamo gli spunti degni di nota del match di Ferrara.

Asllani, più di un vice-Brozovic

Una delle note più positive di queste prime settimane di ritiro è sicuramente Kristjan Asllani. Il centrocampista era arrivato dall'Empoli per fare da prima riserva a Marcelo Brozovic. L'albanese si sta però dimostrando molto affidabile sulla mediana e dotato già della sicurezza necessaria per ricoprire un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Un'ora in campo di alto livello ieri sera, corredata dal gol del 2-2 con un inserimento da trequartista. Vedremo se Inzaghi proverà il doppio play con Asllani insieme a Brozovic nelle prossime amichevoli.

Onana, primi applausi a Ferrara

Handanovic è il portiere titolare dell'Inter e lo conferma il fatto che lo sloveno sia partito dall'inizio in entrambi i match giocati finora. Onana ha giocato l'ultima mezz'ora esibendosi in un doppio intervento dall'alto coefficiente di difficoltà. Applausi dal pubblico e iniezione di fiducia per l'ex giocatore dell'Ajax. Due gol subiti dallo sloveno, senza colpe, poco protetto dalla linea a 3 formata da Dimarco, Darmian e D'Ambrosio nel primo tempo. Gli ingressi di de Vrij e Bastoni hanno ricompattato la retroguradia nel finale di gara.

Lu-La, cresce l'intesa

Dopo un anno di lontananza, Lukaku e Lautaro stanno ritrovando l'intesa che aveva contraddistinto la stagione 2020/2021. L'argentino si è visto decisamente più pronto e si è reso pericoloso in più occasioni dalle parti dell'area avversaria. Lukaku ha trovato poche volte la profondità e si è reso protagomista di una sola grande giocata da cui è scaturito il gol di Asllani. I due si cercano e l'accordo è stato superiore rispetto al match di Lugano.

Edin Dzeko si è visto in campo nel secondo tempo, ma è stato tra i giocatori più in difficoltà a livello fisico. Come il bosniaco, anche Mkhitaryan non è stato autore di una prestazione scintillante. Schierato da trequartista, ci si attende qualche lampo di qualità in più dall'armeno. Sabato il prossimo test contro il Lens alle ore 18.30.

