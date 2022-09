Marcelo Brozovic, "Credo starà fermo tre o quattro settimane, ma sarà pronto per il Mondiale.." - ha detto il ct croato Dalic. Inter sempre più in ansia per uscito per infortunio al 19' di Croazia-Austria di Nations League . Il centrocampista si è fatto male da solo, a palla lontana, e dopo essersi buttato a terra dolorante ha chiesto il cambio uscendo dal campo sulle proprie gambe. Il problema è di natura muscolare alla coscia sinistra, forse al flessore.- ha detto il ct croato Dalic.

Infortunio Brozovic, si attendono gli esami

Brozovic nella giornata di lunedì svolgerà i primi esami: i medici della Croazia, parlando con i colleghi nerazzurri, non escludono uno stiramento, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Martedì il centrocampista, come già previsto, farà ritorno a Milano dove lo staff medico interista valuterà con attenzione l'entità dell'infortunio e gli step per il recupero.

Quali sfide potrebbe saltare?

1 ottobre Serie A Inter-Roma 4 ottobre Champions Inter-Barcellona 8 ottobre Serie A Sassuolo-Inter 12 ottobre Champions Barcellona-Inter 16 ottobre Serie A Inter-Salernitana 22 ottobre Serie A Fiorentina-Inter

In campionato in ogni caso il croato non avrebbe preso parte alla sfida di sabato contro la Roma causa squalifica. Pronto Asllani, ma l’allarme interista suona per le successive sfide. Martedì 4 ottobre a San Siro arriva il Barça e poi il 12 ci sarà il ritorno al Camp Nou: la doppia sfida contro i blaugrana è decisiva per le speranze di qualificazione agli ottavi degli uomini di Simone Inzaghi.

