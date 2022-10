Lautaro Martinez e Barella. I due grandi protagonisti del pareggio contro il Barcellona si ripetono con la Salernitana: l'Inter vince 2-0 a San Siro e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza nelle ultime quattro (ma il pari del Camp Nou sa di trionfo) considerando tutte le competizioni. Inzaghi si affida agli stessi uomini della trasferta catalana, a eccezione di Acerbi per Bastoni. Lautaro si sblocca anche in campionato, trovando un diagonale vincente al 14' da fuori. Barella raddoppia al 59', su grande palla di Calhanoglu, sempre più a suo agio nel ruolo di regista. Tra le due reti, diverse occasioni nerazzurre e qualche pericolo creato dalla Salernitana, entrata benissimo in campo dopo l'intervallo ma spenta dal 2-0 dell'Inter. Inzaghi si porta a quota 18, Nicola resta fermo a 10 punti. E non preoccupano le condizioni di Dimarco, uscito per un problema al 63': solo crampi per l'esterno nerazzurro.

Ad

Il tabellino

Serie A Inter-Salernitana 2-0, pagelle: Calhanoglu regista funziona eccome UN' ORA FA

INTER-SALERNITANA 2-0 (primo tempo 1-0)

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries (89' Bellanova), Barella, Calhanoglu (89' Darmian), Mkhitaryan (72' Asllani), Dimarco (63' Gosens); Lautaro, Dzeko (72' Correa). All. Inzaghi S.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (82' Sambia); Candreva, Kastanos (60' Valencia), L. Coulibaly, Vilhena (76' Bohinen), Mazzocchi (82' Bronn); Dia, Piatek (60' Bonazzoli). All. Nicola.

Gol: 14' Lautaro (I), 59' Barella (I)

Assist: Barella (I), Calhanoglu (I)

Ammoniti: Daniliuc (S)

Lautaro Martinez esulta, Inter-Salernitana, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

14' GOL DI LAUTARO - Azione veloce dei nerazzurri sulla destra, il Toro controlla e calcia da fuori a cercare il secondo palo: il pallone rimbalza davanti a Sepe e si insacca nell'angolino.

20' OCCASIONISSIMA SALERNITANA - Palla persa dall'Inter sulla trequarti, Dia allarga per Kastanos che calcia di prima con il sinistro, largo di poco.

37' SEPE SU SKRINIAR - Altro splendido cross di Dimarco dalla sinistra, Skriniar segue l'azione e colpisce di testa: ottimo intervento.

45' SEPE SU LAUTARO - Palla bassa di Dumfries per il Toro che non colpisce, rimpallo: l'argentino è a terra e si rialza per colpire di testa, chiuso dal portiere.

52' LAUTARO VICINO ALLA DOPPIETTA - Bellissima punizione di Calhanoglu dalla trequarti, stacco in corsa del Toro e pallone alto di poco.

54' OCCASIONE PER DIA - Lancio di Candreva, De Vrij si fa scavalcare dal pallone: colpo di testa, Onana mette in angolo.

59' GOL DI BARELLA - Palla recuperata dall'Inter, lancio di Calhanoglu a pescare il centrocampista in area: controllo di petto e sinistro nell'angolino.

Il momento social

MVP

Hakan CALHANOGLU – Un’altra buonissima partita da regista. Si immedesima nel ruolo dove non solo offre palloni invitanti, ma lo si vede anche interdire in tackle. Ed è la seconda la vera novità preziosa per l’Inter. Bella trovata.

Fantacalcio

Promosso: Lautaro. Si sblocca anche in campionato con il gol che tranquillizza fin da subito l'Inter. Finalmente arriva il +3.

Bocciato: Piatek. Non ha veramente visto un pallone che sia uno. Totalmente fuori dalla partita.

Le pagelle

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Inter-Salernitana, ufficiali: Acerbi e Mkhitaryan titolari 4 ORE FA