Con il repentino cambio di programma di recupero dal ginocchio malandato, in casa Juve si tirano le somme sulla prolungata assenza di Paul Pogba . Se, da una parte, c'è sollievo per la scelta dell'intervento chirurgico, la meniscectomia artroscopica selettiva, in grado di risolvere definitivamente e rientrare in 8 settimane.

Già, ma tra due mesi la prima parte del campionato e l'intero girone di Champions League saranno bell'e andati per lasciare spazio ai Mondiali, ed è per questo che mister Massimiliano Allegri ha già iniziato a parlare di rientro "utile" a gennaio, dopo cioè la lunghissima pausa riservata alla Serie A. In cui il "Polpo" ha già saltato le gare contro Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina. Marcherà quindi assenza anche contro Salernitana, Monza, Bologna, Milan, Torino, Empoli, Lecce, Inter, Hellas Verona e Lazio. E poi c'è la Champions, in cui il centrocampista campione del mondo non ci sarà nelle due volte contro PSG, Benfica e Maccabi Haifa.