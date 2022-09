La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2021-2022 con un rosso di oltre 240 milioni di euro: questo è quanto emerge dalla semestrale di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022. La società presieduta da Andrea Agnelli ha chiuso il secondo semestre con perdite per 132 milioni e, considerando il -119 milioni del primo semestre (dal 1° giugno al 31 dicembre 2021), il totale delle perdite dovrebbe essere di circa 240-250 milioni. Lo riporta Calcio e Finanza.

Il consiglio di amministrazione della Juventus si riunirà tra il 16 e il 23 settembre per approvare il bilancio 2021-2022: in quella sede si conoscerà con precisione l’ammontare del rosso. Per il club bianconero sarebbe il quinto bilancio consecutivo: si è passati dal -19,2 del 2017-18 al -39,8 del 2018-19 per poi passare al -89,7 del 2019-20 fino a quello dell’anno scorso in cui ha sfondato quota 200 milioni.

