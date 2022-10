Juventus. Durante il match contro il Lecce, Weston McKennie che ha rimediato un problema muscolare al retto femorale. 15 giorni di stop per il centrocampista statunitense che, a questo punto, non sarà più disponibile agli ordini di Massimiliano Allegri visto l'arrivo della pausa per i Nuove assenze per la. Durante il match contro il Lecce, vinto dai bianconeri con il gol di Fagioli , i bianconeri hanno perso ancheche ha rimediato un problema muscolare al retto femorale. 15 giorni di stop per il centrocampista statunitense che, a questo punto, non sarà più disponibile agli ordini di Massimiliano Allegri visto l'arrivo della pausa per i Mondiali

Out anche Samuel Iling-Junior, una delle poche sorprese positive della Juventus in questo momento. Il giocatore britannico ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra, sempre durante il match contro il Lecce, e resterà fermo per 20 giorni. Gli ultimi accertamenti hanno escluso la presenza di fratture.

