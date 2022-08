Un'autentica lezione di calcio, impartita con qualità e perfetta gestione dei momenti chiave: la Lazio strapazza 3-1 l'Inter e lancia un'autentica dichiarazione di guerra al campionato, confermandosi squadra in crescita e, soprattutto, finalmente con alternative di qualità. Felipen Anderson, Luis Alberto e Pedro firmano il successo dei biancocelesti; estremamente deludenti i nerazzurri, a cui non basta il momentaneo pareggio di Lautaro Martinez.

E' subito l'Inter a prendere in mano il bastone del comando della partita. I nerazzurri partono forte, soprattutto grazie alla vivacità degli esterni: Dumfries si propone con puntualità e dialoga bene anche col dirimpettaio Dimarco, ma nessuno dei due trova il pertugio giusto per i due attaccanti, ben controllati da Patric e Romagnoli. La Lazio, col passare dei minuti, prende coraggio anche grazie a una buona fase di primo pressing che annebbia idee e geometrie avversarie. Due buone chance di Immobile sono antipasto del gol, che arriva al minuto 40: Milinkovic, da puro visionario, sventaglia in area per Felipe Anderson, che trova il varco giusto tra Bastoni e Dimarco e con un preciso colpo di testa trafigge Handanovic per il vantaggio degli uomini di Sarri.

La Lazio affronta la ripresa con fare arrembante, sfiorando il raddoppio con Immobile. Una distrazione difensiva su un paio di carambole, tuttavia, permette all'Inter di rientrare in gara: Dumfries alza di testa e Lautaro, da rapace d'area, batte Provedel. Ma i padroni di casa sembrano averne di più e grazie alla perfetta lettura di Sarri si portano a casa il match grazie alla qualità della panchina: gli ingressi di Luis Alberto e Pedro spaccano il match e producono due gol bellissimi, che valgono tre punti e una enorme iniezione di fiducia in vista della corsa Champions. Per l'Inter e Inzaghi, tutt'altro che inappuntabile nelle scelte, urge un'immediata riflessione...

Il tabellino

Lazio-Inter 3-1

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (71' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (84' Marcos Antonio), Vecino (57' Luis Alberto); Felipe Anderson (84' Cancellieri), Immobile, Zaccagni (57' Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (69' Darmian), Barella (77' Correa), Brozovic, Gagliardini (77' Calhanoglu), Dimarco (69' Gosens); Lukaku (68' Dzeko), Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

ARBITRO: M. Fabbri

GOL: Felipe Anderson 40', Lautaro Martinez 52', 75' Luis Alberto

AMMONITI: Zaccagni 56', Marusic 64', Bastoni 83', Brozovic 84'

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

37 - HANDANOVIC SALVA SU IMMOBILE!! ALTRA CHANCE PER LA LAZIO! Felipe Anderson ha la meglio in contrasto su Dimarco in area e trova Immobile a due passi dalla porta. Il centravanti calcia ma trova la pronta opposizione del portiere sloveno.

40 - FELIPE ANDERSOOOOOON! FELIPE ANDERSOOOON! LAZIO AVANTI! Grandissimo assist di Milinkovic-Savic per il brasiliano, che taglia alle spalle di Dimarco e appoggia alle spalle di Handanovic!

51 - LAUTAROOOOOOO! HA PAREGGIATO L'INTER! Punizione di Dimarco, la palla si alza e la difesa della Lazio stavolta non sale con i tempi giusti: Dumfries tocca di testa e serve il Toro, che scavalca Provedel e rimette le cose a posto!

74 - LUIS ALBERTOOOOOO! GOL CLAMOROSO, AVANTI ANCORA LA LAZIO! Fanno tutto i nuovi ingressi: Pedro finta di calciare e serve Luis Alberto, che ai 20 metri va di prima d'esterno e trova l'incrocio dei pali!

86 - PEDROOOOOO! PEDROOOOOOOOO! LA LAZIO SCAPPA, GRAN GOL DELLO SPAGNOLO! Luis Alberto pesca alla perfezione a sinistra l'ex Barcellona, che rientra sul destro e fulmina a giro Handanovic.

Fantacalcio

Chi sale - Luis ALBERTO: il Mago, da separato in casa, torna protagonista assoluto. Prima un gol bellissimo, poi l'assist per Pedro a suggellare un trionfo strameritato. E questa Lazio può concedersi il lusso di tenerlo in panchina, come arma per spaccare le partite: una differenza enorme anche rispetto a tante big.

Chi scende - Romelu LUKAKU: da Londra è arrivato il panterone moscione, non il carro armato che demolì la Serie A due anni fa. Il belga è in netto ritardo e in difficoltà evidente: Patric e Romagnoli lo gestiscono senza alcuna difficoltà.

