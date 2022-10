Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti, che dilagano ai danni di uno Spezia mai in partita. Immobile parte a sorpresa dal 1' - nonostante i matsch saltati per infortunio con la Nazionale - e, già al 3', sbaglia un penalty da lui stesso conquistato. Poi la formazione di Sarri (squalificato) condanna la formazione ospite con gli acuti di Zaccagni e Romagnoli nel primo tempo, insieme alla doppietta di Milinkovic-Savic al 61' e al 91'.

Ad

Il tabellino

Serie A Lazio-Spezia: probabili formazioni e statistiche 29/09/2022 ALLE 17:31

LAZIO-SPEZIA 4-0

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (64' Hysaj), Patric (46' Mario Gila), Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (78' Marcos Antônio), Luis Alberto (73' Vecino); Felipe Anderson, Immobile (64' Pedro), Zaccagni. All.: Sarri (squalificato, in panchina Martusciello).

Spezia (5-3-2): Dragowski; Holm (81' Beck), Ampadu (66' Amian), Caldara, Nikolaou, Kiwior; Ellertsson (65' Agudelo), Bourabia (65' Ekdal), Bastoni; Gyasi (75' Sanca), Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Gol: 12' Zaccagni (L), 24' Romagnoli (L), 61' e 91' Milinkovic-Savic (L).

Assist: Felipe Anderson (L, 1-0), Zaccagni (L, 3-0), Hysaj (L, 4-0).

Note - Recupero: 1+3. Al 3' Immobile (L) calcia alto un rigore. Ammoniti: Ampadu, Gyasi.

Seguono aggiornamenti...

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Le 7 domande alla Serie A alla ripresa dopo la sosta 29/09/2022 ALLE 08:30