Atalanta-Cremonese, match valido per la 6a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Demiral e Valeri. La gara è stata arbitrata dal signor Colombo. Con questo risultato la Dea aggancia in testa alla classifica Napoli e Milan.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

MUSSO 4,5 - Errore pesantissimo, che toglie due punti ai suoi. I grandi portieri rispondono presenti, anche quando subiscono poco: lui, su quel livello, ancora non c'è.

TOLOI 6,5 - Da braccetto ad incursore è un attimo: sempre proiettato in avanti, con coraggio e qualità. Dietro non soffre mai.

DEMIRAL 7 - Imperiale. Si mangia Dessers, Okereke neanche ci pensa a disturbarlo. Si regala anche la gioia del gol: non doveva esserci, stava per vincerla lui.

OKOLI 5,5 - Si capisce perché è il cocco del Gasp per stessa ammissione del tecnico: ha un coraggio da leone sugli anticipi e nel proporsi in fase offensiva. Nella sua zona di competenza, però, si balla un po' troppo e anche nella costruzione pecca di qualità.

HATEBOER 5,5 - Di spunti se ne ricordano pochi. Corre tanto, sempre sul binario, sempre dentro i propri limiti.

Dall'86' MAEHLE s:v. - Non giudicabile

DE ROON 6 - Sempre bravo ad accollarsi il lavoro sporco di almeno altri 3 compagni, dimostrando di essere ancora un ingranaggio fondamentale.

KOOPMEINERS 6,5 - Nuovo sindaco di Bergamo: geometrie e ritmo passano dai suoi piedi e dai suoi pensieri. Centrocampista totale, anche per quanto campo copre.

SOPPY 6 - Frizzante e casinista, come un classe 2003 dovrebbe essere. Oggi però spesso fa confusione, commettendo qualche errore tecnico. Nella ripresa la gamba è ancora fresca e cresce alla distanza: imparerà a disciplinarsi.

Dall'86' ZORTEA s.v. - Non giudicabile.

MALINOVSKYI 5,5 - Raccorda due reparti non sempre facendo la scelta giusta. Insolito vederlo sbagliare così tanti appoggi.

Dal 56' EDERSON 6,5 - Ottimo ingresso del brasiliano, coinvolto ed incisivo.

LOOKMAN 6 - Nell'uno contro uno è un instancabile martello: punta tutto ciò che si può puntare, a volte anche esagerando.

Dal 77' PASALIC s.v. - Troppo poco tempo per incidere sul match.

MURIEL 5,5 - Lanciato a sorpresa titolare, dimostra una buona forma fisica ma non riesce a pungere. Braccato da Chiriches, se lo sognerà nelle prossime notti.

Dal 56' HOJLUND 6,5 - Forza della natura. Si carica l'attacco sulle spalle dominando fisicamente gli avversari: questo ragazzo promette benissimo.

All. GASPERINI 6 - La sua Atalanta gioca una gara onesta, di buon livello nonostante qualche errore. Può rimpiangere il risultato, ma è ancora primo: non era mai partito così bene.

Le pagelle della Cremonese

RADU 6,5 - Attento e preciso in tutte le circostanze: le papere sembrano dimenticate.

AIWU 5,5 - Alvini gli da fiducia, lui si spende e fa quel che può. Gli errori e le ingenuità, però, sono ancora tantissimi.

CHIRICHES 7,5 - Prestazione eroica del capitano: si mangia Muriel, affronta Lookman, vacilla senza mai crollare contro il gigante Hojlund. Li marca tutti senza colpo ferire: migliore in campo.

LOCHOSHVILI 6 - Sta trovando una continuità interessante. Non ruba l'occhio, ma è sempre efficace.

SERNICOLA 6,5 - Dalle sue parti abbondano i clienti scomodi, lui non si scompone e li fronteggia senza timori.

Dall'83' HENDRY s.v. - Non giudicabile.

PICKEL 6 - Combatte senza paura, lavorando discretamente anche da trequartista dietro le punte.

Dal 68' ASCACIBAR 6,5 - Ottimo il suo ingresso in campo: gestisce il pallone come può e combatte come un leone.

ESCALANTE 6 - Da bravo scolaro fa il suo senza mai prendere rischi. Fin troppo composto, ma serve anche questo.

Dal 60' ZANIMACCHIA 5,5 - Non si ricordano spunti offensivi.

VALERI 7 - Il suo gol regala un punto meritatissimo: bravo a crederci, così come a giocare con tanta pulizia una partita così difficile.

MEITE 5,5 - Un po' imballato alla prima da titolare. La sua fisicità sposterà, oggi però non è stato un fattore.

DESSERS 6 - Nessuna occasione vera, ma tatticamente fondamentale. La speranza è che, oltre al lavoro in fase di non possesso, presto arrivino anche i gol.

Dall'83 CIOFANI s.v. - Non giudicabile.

OKEREKE 5 - Improbabile che qualcuno si ricordi della sua presenza in questa partita. Non la vede mai, non ne tiene su una: invisibile.

Dal 68' AFENA-GYAN 5,5 - Non fa alcuna differenza rispetto ad Okereke: la difesa atalantina lo gestisce senza problemi.

All. ALVINI 7 - Straordinario vedere, in mezzo a tanti colleghi tesi ed infuriati, qualcuno che respira calcio e gode dall'area tecnica di ogni momento vissuto: a prescindere da come finirà, uno dei volti più puliti del campionato. E la sua Cremonese gioca davvero bene: continuando così la salvezza arriverà.

