Lazio-Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-2. A segno Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia, gli azzurri colpiscono anche due pali con il georgiano e Osimhen. In virtù di questo risultato, la formazione di Luciano Spalletti si porta a 11 punti in classifica, mentre Maurizio Sarri resta fermo a otto.

Ad

Le pagelle della Lazio

Serie A Sarri: "Arbitri scarsi o prevenuti contro Lazio, Rocchi intervenga" UN' ORA FA

Ivan PROVEDEL 7 – Prova in tutti i modi a opporsi agli attacchi del Napoli, grandi interventi in avvio di ripresa prima di arrendersi a Kvaratskhelia.

Manuel LAZZARI 6,5 – Tra i migliori della Lazio: dietro è molto attento e davanti quando può si fa vedere. Viene atterrato in area di rigore da Mario Rui: grandi proteste laziali. (Dal 84' Elseid HYSAJ S.V.)

Alessio ROMAGNOLI 5,5 – Non è sempre preciso, anche in impostazione. Soffre un po' con i numerosi attacchi del Napoli.

PATRIC 5,5 – In avvio di partita riesce a limitare Kvaratskhelia, con l'andare avanti del match perde le distanze e va in sofferenza.

Adam MARUSIC 6 – Resta in campo dopo il durissimo scontro di testa contro Lozano, che ha la peggio. Prova sufficiente.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Prezioso anche in fase di copertura, con due interventi su Zielinski in avvio di partita. Poi perde una brutta palla sulla trequarti, Kvara non ne approfitta. Ci mette comunque sempre qualità.

Danilo CATALDI 5,5 – Prova due conclusioni ambiziose nel primo tempo: pallone lontanissimo dalla porta. Fa il suo come sempre, ma cala nella ripresa. (Dal 75' Toma BASIC S.V.)

Luis ALBERTO 5 – Passo indietro rispetto alle ultime uscite: poco incisivo, tocca pochissimi palloni. (Dal 54' Matias VECINO 6 - Il suo ingresso permette alla Lazio di riempire maggiormente l'area di rigore, ha una buona chance ma calcia alto dal dischetto).

Mattia ZACCAGNI 6,5 – Sblocca la partita con il bel gol da fuori area, per il resto si vede poco. (Dal 54' PEDRO 6,5 - Ottimo piglio, crea un paio di pericoli e nel finale non va lontano dal gol del pareggio da fuori).

Ciro IMMOBILE 5 – Non ha occasioni per andare a segno e viene coinvolto pochissimo: il voto non può che essere insufficiente.

Felipe ANDERSON 6 – L'avvio di partita merita un voto decisamente più alto, ma alla distanza cala vistosamente. (Dal 84' Matteo CANCELLIERI S.V.)

All. Maurizio SARRI 5,5 – Un punto in due partire dopo la vittoria con l'Inter, successo da cavalcare e che invece rischia di restare un episodio isolato. C'è tempo, ma resta la sensazione di incompiutezza.

Victor Osimhen, Lazio-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Non è chiamato a compiere miracoli e non può nulla sul gol di Zaccagni.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Gioca con la solita, grande leadership che si vede anche nelle piccole cose.

Amir RRHAMANI 6,5 – In impostazione c'è lavoro da fare, ma come solidità dietro non si discute: ottima prestazione, anche nel finale.

Min-Jae KIM 7 – Ecco: rispetto al compagno di reparto, il sudcoreano pesca qualche traccia interessante in impostazione. Soprattutto, segna il gol del pari e dietro è preciso.

Mario RUI 6 – Dà il suo apporto soprattutto con i cross dalla sinistra, spesso precisi e difficili da gestire per la difesa.

André Zambo ANGUISSA 6,5 – Gioca a strappi, però poi è protagonista di una giocata chiave: assist preciso per il gol di Kvaratskhelia.

Stanislav LOBOTKA 6 – Probabilmente il più sottotono del Napoli: gioca a un ritmo basso, spesso ci mette un tocco in più.

Piotr ZIELINSKI 7 – Che qualità. Pesca la testa di Kim da calcio d'angolo per il gol del pareggio, sfiora la rete ed è protagonista dell'avvio show di secondo tempo. (Dal 68' Eljif ELMAS 6 - Dà freschezza al reparto avanzato del Napoli).

Hirving LOZANO 6 – Gli auguriamo il meglio: bruttissimo infortunio dopo il testa contro testa con Marusic. Prima di uscire, prova a creare pericoli sulla destra. (Dal 45' Matteo POLITANO 7 - Straordinario ingresso in campo. Dopo pochi secondi va via sulla sinistra e manda in porta Kvara, partecipa anche al gol del vantaggio).

Victor OSIMHEN 6,5 – Provedel e il palo gli dicono di no, ci pensa Kvara a risolvere la pratica. Ma è un pericolo costante.

Khvicha KVARATSKHELIA 7,5 – Sfiora un gol da fenomeno nel primo tempo: veronica e botta da fuori, palo pieno. Si rifa nella ripresa con il gol della rimonta: ancora super protagonista. (Dal 68' Giacomo RASPADORI 6 - Entra in campo con un po' di timidezza).

All. Luciano SPALLETTI 7 – Il Napoli domina per larghi tratti e merita la vittoria. Ora serve continuità, soprattutto con le piccole, per sognare in grande.

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Colpo Napoli all'Olimpico! Kim e Kvara ribaltano la Lazio, 2-1 4 ORE FA