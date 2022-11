Torino-Sampdoria , match valido per la 14a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0, frutto delle reti di Radonjic e Vlasic. La gara è stata arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Con questo risultato i riscattano il ko di Bologna e salgono al nono posto a 20 punti. Samp mestamente penultima a quota 6. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6: spettatore non pagante.

David ZIMA 6,5: prestazione di attenzione e qualità. Non distegna la sortita offensiva.

Perr SCHUURS 6,5: parte benissimo ed esce dalla difesa a testa alta e palla al piede. Ma, proprio in una di queste circostanze, viene steso da Amione. Sulla caduta, l'infortunio alla spalla destra che lo costringe a uscire.

Dal 23' Alessandro Buongiorno 7: entra a freddo, ma non patisce. In difesa chiude ogni boccaaporto.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5: ottimi interventi difensivi, sa come fare ripartire l'azione con sprint.

Wilfried SINGO 6,5: di fronte al dirimpettaio Augello, non ha difficoltà a fare un'ottima figura.

Karol LINETTY 6: fa il suo a metà campo, smistando con ordine tanti palloni.

Samuele RICCI 6,5: tanti inserimenti e gioco verticale. L'ex Empoli è sempre più promettente.

Mërgim VOJVODA 6,5: c'è quando serve. "Più 1 (o anche 1,5 in caso di "quality assist") per il suo servizio a Vlasic al 59'.

Aleksej MIRANCHUK 7: mette il suo zampino sul gol di Radonjic, così come in tante iniziative offensive granata.

Nemanja RADONJIC 7,5: un autentico spettacolo vederlo giocare. Perfora centralmente la difesa della Samp in occasione del primo vantaggio granata, poi ispira la seconda rete targata Vlasic. Immarcabile.

Dall'87' Demba Seck: sv.

Nikola VLASIC 7,5: prestazione molto simile a quella del compagno Radonjic. Spinge a più non posso e poi, in girata, realizza il 2-0 al minuto 59.

Dal 92' Emirhan Ilkhan: sv.

Mister Ivan JURIC 7: gestisce come meglio non potrebbe il turnover. Il suo Toro, dopo la battuta d'arresto di Bilogna, dimostra grande solidità.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6,5: evita, più volte, che il risultato prenda una piega molto poco dignitosa per i blucerchiati.

Jeison MURILLO 4,5: tremendamente in difficoltà al cospetto di Radonjic, che gli sfugge costantemente. Anche sul gol che ha sbloccato la partita al 29'.

Dal 70' Alex Ferrari 6: prova a rimettere un po' d'ordine nella retroguardia della Samp, ma a risultato ormai acquisito.

Omar COLLEY 5,5: alterna interventi di fisicità utili a momenti di lentezza inaudita. Si becca poi, per una trattenuta ai danni di Radonjic, un cartellino giallo sotto diffida che gli farà saltare Sampdoria-Lecce.

Bruno AMIONE 5: troppi errori in fase di valutazione dell'intervento. Difensore ancora parecchio acerbo.

Dall'83' Nicola Murru: sv.

Bartosz BERESZYNSKI 6: gli si chiede di fare tutta la fascia con la retroguardia disposta a tre. Difensivamente perde molto ma, quando si tratta di spingere, tira fuori qualche cross particolarmente interessante.

Tomas RINCON 6: da ex, gioca una partita generosa in mediana. Per grinta, finisce spesso a predicare nel deserto.

Dall'83' Gonzalo Villar: sv.

Gerard YEPES 4,5: lento, compassato, finisce per commettere un fallo dietro l'altro a metà campo. Tra i peggiori.

Dal 68' Valerio Verre 6: dal suo ingresso in campo, la fase nevralgica blucerchiata si rianima. Ma è troppo tardi.

Tommaso AUGELLO 4: incredibile l'involuzione dell'ex Giana Erminio e Spezia rispetto al prolifico terzino sinistro box to box dei tempi di Ranieri. Sbaglia pure i fondamentali. Nel secondo tempo un po' si riprende, ma resta, forse, la sua prestazione più disastrosa della stagione.

Filip DJURICIC 5: dalla sua, solo un rasoterra fiacco dalla distanza al 34'. Zero idee.

Dal 68' Manolo Gabbiadini 5,5: pochissimi i palloni toccati.

Francesco CAPUTO 5: totalmente impalpabile là davanti.

Daniele MONTEVAGO 6: le conclusioni del giovanissimo e ben piazzato attaccante classe 2003 della Samp sono velleitarie ma, se non altro, si sbatte tantissimo là davanti facendo sportellate in continuazione.

Mister Dejan STANKOVIC 5: la sua Samp manca di collegamenti e di fiducia. La scossa, fin qui, non c'è stata. Espulso per proteste subito dopo il 2-0 granata.

