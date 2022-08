Finisce in parità lo scontro tra due più che probabili protagoniste di quella che, per questa stagione, si preannuncia un'equilibratissima corsa salvezza. Lecce ed Empoli impattano sull'1-1 grazie alle reti di Parisi e Strefezza, ma a brillare sono i giovanissimi: per i padroni di casa impressiona l'atletismo di Banda, mentre gli ospiti lanciano all'esordio assoluto il classe 2003 Baldanzi.

Primo tempo godibile al Via del Mare. Le due squadre provano entrambe a proporre calcio, ma sono i toscani a creare le occasioni da gol più nitide: la bella girata di Lammers è antipasto del gol di Parisi, arrivato al termine di una bella sgroppata partita da metà campo. La squadra di Zanetti sfiora poco più tardi il raddoppio con Stojanovic, prima della rete di Strefezza che al 40' rimette le cose a posto per i giallorossi: devastante nella circostanza la corsa di Banda a sinistra, poi puntuale nel trovare il rimorchio del brasiliano.

Gabriel Strefezza, Lecce-Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nella ripresa sono i padroni di casa a credere di più nel successo: si segnalano un gol giustamente annullato a Ceesay per fuorigioco e, soprattutto, una splendida parata di Vicario sul man of the match Banda, a tenere a galla i toscani in evidente debito d'ossigeno. Un punto che, tutto sommato, accontenta entrambe le squadre in attesa di capire quali saranno i veri valori nelle zone calde della classifica. In Salento, infine, dovranno ancora attendere per l'esordio di Umtiti: il francese, oggi in panchina, non è sceso in campo.

Il tabellino

Lecce-Empoli 1-1

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic (46' Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (79' Blin); Banda (73' Listkowski), Ceesay (79' Colombo), Strefezza (69' Di Francesco). All.: Baroni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (65' Ebuehi), Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson (73' Grassi), Marin, Bandinelli (56' Haas); Baldanzi; Lammers (56' Bajrami), Satriano (73' Destro). All.: Zanetti

ARBITRO: Santoro

GOL: 22' Parisi, 40' Strefezza

AMMONITI: 27' Marin, 34' Banda, 57' Stojanovic

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

11 - LAMMERS! GRANDE OCCASIONE PER L'EMPOLI! Crossa Stojanovic, la controlla in area l'ex Atalanta che poi in pochi secondi riesce a liberarsi con una bella torsione e calcia: palla alta di poco sopra la traversa.

22 - PARISIIII!! PARISIIIIII! EMPOLI AVANTI! Fa tutto benissimo il laterale toscano, che ruba palla a Strefezza a centrocampo, si invola tra le linee arrivando a calciare e grazie alla deviazione di Baschirotto trafigge Falcone!

36 - FALCONE DECISIVO SU STOJANOVIC! Super lavoro di Baldanzi in area e scarico preciso per il terzino, che calcia forte sul palo sinistro: l'estremo difensore del Lecce si tuffa e ci arriva!

40 - STREFEZZAAAAA!! CHE GOOOOL, PAREGGIA IL LECCE! Conduzione fantastica a sinistra di Banda, che poi tocca centralmente per Strefezza che scarica un bolide all'incrocio imprendibile per Vicario!

50 - BALDANZI SI MANGIA IL VANTAGGIO, CHE BRAVO FALCONE! Grandissima azione del classe 2003, che si incunea in area da destra ma calcia poi troppo debolmente permettendo al portiere del Lecce di salvarsi con i piedi!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - BANDA 7: assist e tanta, tantissima corsa. E' un diamante grezzissimo, ma per chi ancora deve fare aste forse vale la pena scommetterci come slot di riserva: il ragazzo promette benissimo.

Chi scende - SATRIANO 5: male, a tratti malissimo. Si fa fatica a ricordare qualcosa del ragazzo scuola Inter, che proprio non riesce ad incidere. Pensateci bene prima di schierarlo, anche in scontri con squadre di pari livello.

