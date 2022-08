Il Napoli vince in scioltezza al Maradona contro il Monza. I campani assaltano l’area avversaria nel primo quarto d’ora e trovano le migliori occasioni in mischia con Kim e Osimhen. Il match si sblocca su una prodezza di puro talento di Kvaratshelia e si indirizza con il raddoppio di Osimhen nel recupero del primo tempo.

Victor Osimhen esulta insieme a Kvaratskhelia, Napoli-Monza, Getty Images Credit Foto Getty Images

Troppo facile per il Napoli colpire la difesa brianzola e lo stesso Kvaratskhelia si libera in area di rigore per il tris intorno all'ora di gioco. Gli ospiti hanno un lampo con Petagna che trova il gol in mischia, ma il Var punisce un fallo dell'ex della sfida su Rrahmani. Nel finale c'è gloria anche per Kim Jae Min che trova il poker di testa. Prova ancora convincente del Napoli che oltre alla stella di Kvaratskheliasi gode le ottime prestazioni di Anguissa e Lobotka in mediana.

Il Tabellino

NAPOLI-MONZA 4-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui (70’Olivera); Anguissa, Lobotka (79'Zerbin), Zielinski; Lozano (79'Politano), Osimhen (84'Ounas), Kvaratskhelia (70’Elmas).

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia (48’Antov), Carboni; Birindelli (83'Colpani), F. Ranocchia (57’Valoti), Barberis, Sensi, D'Alessandro (46’Molina); Petagna (83'Gytkjaer), Caprari

GOL: 35’ Kvaratskhelia, 47’ Osimhen, 62’ Kvaratskhelia, 94' Kim

ASSIST: Anguissa, Lobotka, Zielinski

ARBITRO: Fourneau

AMMONIZIONI: Caprari, Mario Rui, Di Lorenzo

La cronaca in 10 momenti chiave

6’- KIM! Sovrasta CARBONI in mischia e sfiora la traversa di testa.

14’- Schiacciata di testa di OSIMHEN in mischia! Para di istinto DI GREGORIO.

35’- KVARATSKHELIA!! GOL FANTASTICO! Prende palla sulla zona sinistra, si sistema palla verso il centro e dai 20 metri fa partire un destro a giro che colpisce il palo interno e si infila in rete.

37’- OSIMHEN! Scambio con KVARATSKHELIA che libera al tiro il nigeriano in zona centrale, pallone alto. Poteva arrivare l'immediato raddoppio.

47’- OSIMHEN!! GOLLL DEL NAPOLI! ANGUISSA verticalizza per OSIMHEN che batte in velocità RANOCCHIA e fulmina sotto le gambe DI GREGORIO. 2-0.

62’- SHOW DI KVARATSKHELIA! 3-0! LOBOTKA sfonda centralmente, scarico per il georgiano che salta ANTOV e incrocia rasoterra sul secondo palo.

64’- OSIMHEN non trova il gol di tacco! Passata di DI LORENZO sulla destra, assist al centro per il nigeriano che a due passi dalla porta non riesce a deviare in rete con il tacco.

68- GOLLL DEL MONZA! SEGNA L'EX PETAGNA! Su sviluppi di corner, Petagna salta sopra RRAHMANI e trova l'angolo di testa.

69’- VAR! Fourneau rivede l'azione al monitor e giudica irregolare la spinta di PETAGNA su RRAHMANI.

94'- KIM! SEGNA ANCHE LUI! Svetta all'altezza del primo palo su corner di ZIELINSKI. 4-0

MVP

Khvicha KVARATSKHELIA – In 120 minuti di Serie A ha già segnato di testa, di destro e di sinistro; con l’inserimento, con il dribbling e con il tiro a giro da fuori. Impatto clamoroso con il nostro campionato, il migliore di sempre a Napoli da quando la vittoria vale i 3 punti. Napoli ha già un nuovo idolo

Promosso

Osimhen: Piazza lì comunque il golleto anche oggi, con il secondo +3 consecutivo.

Bocciato

Caprari: Non vede una palla. Bruciato un posto in avanti per chi l'ha messo nella sua squadra.

