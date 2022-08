Match divertente ed equilibrato il primo anticipo di questa quarta giornata di Serie A. Il Milan di Pioli trova il secondo pareggio su due trasferte, fermandosi davanti ad una grandissima prestazione corale del Sassuolo. I rossoneri sono partiti forti fin dal 1' minuto di gioco, rendendosi pericolosi in due occasioni con Leao e Pobega. Al 20', Florenzi e Saelemakers hanno però messo a terra in area Kyriakopoulos, regalando un penalty ai neroverdi. Dal dischetto si è presentato Berardi, ipnotizzato da un enorme Maignan.

Nella ripresa il Milan ha continuato a dominare sul piano del possesso di palla, senza riuscire però a rendersi particolarmente pericolosa verso la porta di Consigli. Al 57', Pioli ha inserito De Ketelerae, Tonali e Messias, nella speranza di dare una svolta al match. I rossoneri hanno aumentato i giri del motore nell'ultima mezz'ora, ma una gran prestazione difensiva dei padroni di casa ha impedito ai campioni d'Italia di trovare la via della rete.

Ad

Diaz contro Frattesi Credit Foto Getty Images

Serie A Sassuolo-Milan, la moviola: rigore netto su Kyriakopoulos 2 ORE FA

In virtù di questo risultato il Milan si mantiene in testa alla classifica, a quota 8 punti. Sassuolo che deve invece accontentarsi di cinque punti in queste prime quattro giornate.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogeiro; Frattesi (dal 69' Henrique), Lopez, Thorstvedt (dal 69' Harroui); Berardi (dal 52' Defrel), Pinamonti (dall'82' Alvarez), Kyriakopoulos (dall'82' Marchizza). Allenatore: Alessio Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer (dall'80 Kalulu), Tomori, Theo; Pobega (dal 57' Tonali), Bennacer; Saelemaekers (dal 57' Messias), Diaz (dal 57' De Ketelaere), Leao; Giroud (dal 76' Adli). Allenatore: Stefano Pioli

GOL - Nessuno

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Hernandez (M), Saelemakers (M), Frattesi (S), Ferrari (S), Lopez (S), Alvarez (S)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

9' LEAO, PRIMA OCCASIONE! Accelerazione centrale devastante di Leao, imbucata per Pobega, bravo ad inserirsi e calciare di prima colpendo Consigli in uscita. Sfortunato il portoghese a non centrare la porta dal limite sulla ribattuta.

21' RIGORE PER IL SASSUOLO! Contropiede fulmineo dei neroverdi, con Kyriakopoulos che punta Florenzi, lo salta e viene messo giù dall'italiano e dall'accorrente Saelemakers.

REGGIO EMILIA, ITALY -Il duello tra Frattesi e Diaz Credit Foto Eurosport

23' PARATOOOOOO! MOSTRUOSO MAIGNAN! Conclusione a mezza altezza angolata di Berardi, con il portiere francese che indovina l'angolo e con un tuffo poderoso riesce a respingere. Che parata!

28' FRATTESI, DESTRO ALTO! Imbucata in profondità per la mezzala che riesce a liberarsi e a concludere da posizione defilata, non trovando lo specchio.

54' FUORIGIOCO DI BERARDI che grazia Theo Hernandez. Il terzino del Milan ha atterrato da ultimo uomo il capitano neroverde, rischiando tantissimo da ammonito. Numero 10 del Sassuolo costretto ad uscire tra le lacrime dopo lo scontro.

90+2' LEAO, BRIVIDO! Conclusione rasoterra del portoghese dal limite dell'area, su assist di De Ketelaere. Blocca a terra Consigli.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Mike MAIGNAN – Quando conta, quando serve, lui c'è. Impressionante il riflesso con cui si oppone al rigore di Berardi. Estremo difensore di altra categoria. Oggi, sul punto guadagnato dal Milan, c'è la sua firma realizzata in grassetto.

IL PROMOSSO

Gian Marco FERRARI - Prestazione di assoluto spessore. Limita Giroud riuscendo a non soccombere dal punto di vista fisico, con una decisiva chiusura in scivolata a fine primo tempo. Nella ripresa si erge a baluardo della propria porta, trascinando i suoi compagni.

IL BOCCIATO

Alexis SAELEMAEKERS – Non sfrutta bene la chance che Pioli gli concede. Impacciato in occasione del rigore concesso e mai in grado di creare superiorità nella metà campo offensiva. Esce da ammonito dopo una miriade di palloni persi

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Serie A Sassuolo-Milan, le ufficiali: Kjaer, Diaz e Pobega dal 1' 4 ORE FA