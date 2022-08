Sassuolo-Milan, match valido per la quarta giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 0-0. Da segnalare un rigore parato da Maignan a Berardi al 21' del primo tempo. La gara è stata arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi. Con questo risultato il Milan si porta momentaneamente in testa alla classifica in solitaria, a quota 8 punti dopo quattro giornate.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Serie A Maignan ipnotizza Berardi. Il Milan frena 0-0 al Mapei 3 ORE FA

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 7 – Quando conta, quando serve, lui c'è. Impressionante il riflesso con cui si oppone al rigore di Berardi. Estremo difensore di altra categoria.

Alessandro FLORENZI 5.5 - Sempre nel vivo delle azioni rossonere. Col suo piede riesce spesso ad imbucare con qualità per Leao. Dietro però sbava in più di un'occasione, con la grande ingenuità del rigore causato.

Simon KJAER 6 - Un ritorno in campo da titolare non troppo impegnativo per il danese. Limita senza troppi patemi Pinamonti con l'ausilio di Tomori. (dall'82' Pierre KALULU, SV)

Rafael Leao, sconsolato durante Sassuolo-Milan, 4° turno della Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Fikayo TOMORI 6 – Ruvido e reattivo nella marcatura su Pinamonti. Sbaglia poco o nulla quest'oggi.

Theo HERNANDEZ 5.5 - Non è il solito Theo quello ammirato quest'oggi. Nervoso, impreciso ed incapace di fare la differenza come di consueto sulla catena di sinistra.

Tommaso POBEGA 6 - All'esordio da titolare con la maglia del Diavolo parte fortissimo, inserendosi negli spazi ed aiutando Bennacer in copertura. Cala fisicamente col passare dei minuti. (dal 57' Sandro TONALI 6 - Entra per dar maggiore intensità alla manovra rossonera. Non sbaglia nulla ma non riesce a lasciare il segno).

Ismael BENNACER 6.5 – Continua a macinare prestazioni di alto livello in questo avvio di stagione. Gran lavoro lontano dai riflettori. Se il Milan risulta sempre equilibrato, grandi meriti sono certamente i suoi.

Alexis SAELEMAEKERS 5 – Non sfrutta bene la chance che Pioli gli concede. Impacciato in occasione del rigore concesso e mai in grado di creare superiorità nella metà campo offensiva. Esce da ammonito dopo una miriade di palloni persi. (dal 57' Junior MESSIAS, 5.5 - Si salva da una bocciatura secca con la buona chiusura nel finale su Rogerio. Per il resto, davanti non si vede mai).

Chi è mancato al Milan quest'oggi?

Brahim DIAZ, 5.5 - Fatica a farsi trovare fra le linee, scomparendo tra le maglie del centrocampo neroverde. (dal 57' Charles DE KETELAERE, 6 - Qualche guizzo, un paio di passaggi interessanti e poco altro. Nemmeno lui riesce a scalfire la roccaforte neroverde).

Rafael LEAO 6.5 - Nonostante il risultato non possa far sorridere i rossoneri, la nota positiva della serata giunge proprio dal portoghese. Ispirato, pericoloso e straripante nel primo tempo. Sempre in agguato nella ripresa. Sta crescendo di condizione. Attenzione.

Olivier GIROUD 5 – Lento, macchinoso e mai incisivo. Ferrari lo annulla totalmente e Pioli decide di toglierlo nel finale per provare un diverso assetto offensivo. (dal 76' ADLI, 6 - Buon impatto sul match. Sgroppa sulla sinistra tentando di far piovere un paio di traversoni interessanti a centro area.)

All. Stefano PIOLI 5.5 – Maignan lo salva da quella che poteva tramutarsi in una sconfitta evitabile. L'eccessivo turnover applicato non paga ed i cambi risultano inefficaci. Dovessero mancar dei punti a giugno, le scelte odierne potrebbero pesare notevolmente.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Pulito nelle uscite aeree e sicuro negli interventi. Rischia poco e trasmette grande fiducia ai suoi.

Jeremy TOLJAN 5,5 - Ha l'ingrato compito di dover marcare un incontenibile Rafa Leao, con il portoghese che lo porta a spasso per il campo, bruciandolo in più occasioni con la sua velocità.

Dionisi, tecnico del Sassuolo Credit Foto Eurosport

Martin ERLIC 6.5 - Con Ferrari mette in mostra una prova difensiva pressochè perfetta. Fisico, attento e preciso. Molto bene quest'oggi.

Gian Marco FERRARI 7 - Prestazione di assoluto spessore. Limita Giroud riuscendo a non soccombere dal punto di vista fisico, con una decisiva chiusura in scivolata a fine primo tempo. Nella ripresa si erge a baluardo della propria porta, trascinando i suoi compagni.

ROGERIO 6 - Rispetto a Toljan, soffre decisamente meno, prendendo le misure a Saelemakers. Fatica a sovrapporsi in avanti.

Davide FRATTESI 6 - Corre e copre come sempre una grandissima porzione di campo. Bene in fase di copertura. Pecca di lucidità in un paio di sortite offensive. (dal 69' Matheus HENRIQUE 6 - Collabora con il proprio pacchetto arretrato nel finale per contenere l'assalto rossonero.)

Kristian THORSTVEDT 6 - Con la sua mole fatica a seguire i tagli dei centrocampisti rossoneri, risultando spesso un po' goffo ed in ritardo. Sembra non essere ancora al 100% dal punto di vista fisico. (dal 69' Abdou HARROUI, 6 - Si piazza in mezzo sacrificandosi per i compagni, senza commettere alcun tipo di sbavatura).

Maxime LOPEZ 6.5 - Chiamato a schermare i propri centrali di difesa, cercando di limitare l'estro di Diaz, non demerita, recuperando una gran mole di palloni.

Domenico BERARDI 5 - Serata da dimenticare in fretta per il 10 neroverde. Prima si fa ipnotizzare da Maignan dagli undici metri e poi è costretto ad uscire tra le lacrime dopo il contrasto con Theo Hernandez. Speriamo non sia nulla di grave. (Dal 52' Gregoire DEFREL 5,5 - Non entra in campo nel migliore dei modi, faticando a trovare la giusta collocazione sul centro-destra).

Andrea PINAMONTI 5,5 - Giornata decisamente complicata per lui. Tocca pochissimi palloni, faticando enormemente ad eludere la doppia marcatura di Kjaer e Tomori. (dall'84' Augustin ALVAREZ, SV)

Giorgos KYRIAKOPOULOS 6,5 - Altra buona prestazione. Lucido ed abile nel guadagnarsi il calcio di rigore. Con la sua rapidità crea numerosi grattacapi a Florenzi. (dall'84' Riccardo MARCHIZZA, SV)

All. Alessio DIONISI 7 - Capolavoro tattico del tecnico neroverde che imbriglia il Milan, insabbiando gli oliati meccanismi del gioco di Pioli. Solo un super Maignan gli impedisce di chiudere la sfida con i tre punti.

Mihajlovic: "Prese troppe ammonizioni a c***o di cane, usiamo la testa!"

Serie A Sassuolo-Milan, la moviola: rigore netto su Kyriakopoulos 2 ORE FA