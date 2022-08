Milan-Bologna, match valido per la terza giornata della Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Rafael Leao e Olivier Giroud. La gara è stata arbitrata da Gianluca Manganiello. Con questo risultato i rossoneri continuano il loro percorso da imbattuti e salgono al primo posto (insieme a Lazio, Roma e Torino); i rossoblù invece rimangono fermi a quota 1.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 6 – Inoperoso con le mani, produttivo con i piedi. Lanci millimetrici, ma non è una novità.

Davide CALABRIA 6 – Si è consolidato come uno dei terzini più affidabili dell’intero campionato. Cambiaso gli scappa via una volta sola.

Pierre KALULU 6.5 – Devastante, detonante, fisicamente straripante. Marca il territorio e urla: "qui non si passa".

Fikayo TOMORI 6 – In gestione. Arnautovic copre bene la palla davanti a lui, ma di pericoli non ne arrivano. (Dall’83’ GABBIA SV)

Theo HERNANDEZ 6.5 – Il go-to-guy, il centro di gravità. Diagonali di corsa paurose, spezza in due la resistenza del Bologna e non concede nulla dietro. Giocatore di altro pianeta. (Dal 75’ BALLO-TOURE 6 – Proficuo con due sovrapposizioni rapidissime)

Sandro TONALI 6 – Spallate e sportellate, oltre ad una grande presenza su tutto il terreno di gioco. Centrocampista box-to-box.

Ismael BENNACER 6.5 – Le cose giuste, senza strafare. Posizione, aperture, interdizione e fraseggio corto. Niente di clamoroso, ma tutto estremamente efficace. (Dal 61’ ADLI 6 –Sfiora il gol del 3-0 con una proiezione offensiva sul secondo palo)

Junior MESSIAS 6 – Frettoloso. La sufficienza comunque arriva, perché ci mette voglia e generosità. (Dal 62’ POBEGA 6 – Ordinato a centrocampo e decisivo con due chiusure. Pioli lo guida con il joystick)

Charles DE KETELAERE 7 – Un assist meraviglioso per Leao e una presenza costante su tutto il fronte offensivo. Giocatore visionario, dipinge calcio. (Dal 61’ SAELEMAEKERS 6 – Qualche guizzo qua e là)

Rafael LEAO 7 – Dopo due giornate e 21 minuti torna sulla cresta con gol e assist. La sua condizione cresce giorno dopo giorno: un problema gigantesco per le altre 19 squadre.

Olivier GIROUD 7 – Che tocchi di qualità, che servizio per la sua squadra. Manda in verticale i compagni tagliando due linee di pressione e segna in semi-rovesciata. Utilissimo.

All. Stefano PIOLI 6.5 – Partita controllata dal primo all’ultimo minuto. Questa squadra viaggia con il pilota automatico, e il merito è soprattutto del tecnico parmense. Primo posto a pari merito con Roma e Lazio.

Theo Hernandez contro Kasius, Milan-Bologna Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5 – Goffissimo sul gol di Leao. Cerca di coprire il secondo il palo ma apre una voragine sul primo. Erroraccio.

Adama SOUMAORO 5.5 – Stringe troppo al centro e lascia spazio a Leao in occasione del vantaggio milanista: unica pecca del suo match.

Gary MEDEL 5.5 – Contro Leao e Giroud fa una fatica irreale. In un paio di occasioni il mismatch è stato imbarazzante. (Dal 74’ BONIFAZI 6 - Entra quando la partita non ha più niente da raccontare)

Jhon LUCUMI 6 – Nervosissimo in avvio, con alcuni errori di troppo, poi progressivamente sempre meglio. Bella presenza e ottime chiusure su Messias.

Denso KASIUS 6 – Bel motore, ma contro Theo Hernandez c’è poco da fare. Riesce comunque a fare una discreta figura.

Nico DOMINGUEZ 5 – Tonali e Bennacer gli annebbiano il cervello e gli tolgono l’ossigeno. Mai un guizzo, mai una giocata degna di nota. (Dal 62’ AEBISCHER 6 – Cerca di restituire vigore alla mediana)

Jerdy SCHOUTEN 5 – È l’arma difensiva di Mihajlovic, che lo abbassa per aiutare Medel contro Giroud. Alcune volte ci riesce e altre volte no, mentre contro De Ketelaere è sempre in apnea. (Dall’84’ FERGUSON SV)

Andrea CAMBIASO 5 – Un mezzo disastro. Difensivamente ha colpe su entrambi i gol del Milan e offensivamente non crea praticamente niente. Bocciato.

Musa BARROW 5.5 – Punta a disfare il castello di Maignan, ma poi in concreto non ci va nemmeno vicino. (Dal 62’ SANSONE 6.5 – Fa ammonire Calabria con una bella accelerazione e crea qualche scompenso. Reclama per un rigore)

Emanuel VIGNATO 5.5 – Svaria sulla trequarti, cerca la posizione e si rende partecipe della manovra. Tutto bene, ma non crea nulla. (Dal 62’ SORIANO 5.5 – Non è sintonizzato sui canali giusti)

Marko ARNAUTOVIC 6 – Perno offensivo e riferimento-boa. Fa vedere tutto il repertorio, ma l’aiuto dei compagni non c’è.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5 – Tre partite, un punto e cinque gol subiti. Siamo solo all’inizio del campionato, ma questa squadra ha bisogno di trovare una direzione. Finora si naviga a vista.

