Milan-Juventus, match della 9a giornata della Serie A 2022-2023 andato in scena allo stadio San Siro si è concluso col punteggio di 2-0, reti firmate da Tomori e Brahim Diaz. Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli dopo l'importante vittoria di questa sera.

Pioli: "Oggi siamo stati squadra"

"Oggi siamo stati squadra e abbiamo lavorato tanto insieme, è una cosa che dobbiamo portare avanti in tutte le partite." apre Pioli facendo riferimento al match contro il Chelsea.

"Credo che è stata una partita di un'intensità elevata. Abbiamo messo in campo grandissima energia. Nei primi venti minuti non abbiamo messo tanta pulizia tecnica, ma le rincorse e il sacrificio fanno parte di tutte le partite. Leao l'ultimo tassello lo deve fare nella fase di non possesso. Fare un rientro così significa essere dentro la partita. Rafa ha dei mezzi fantasisti. Gli manca poco ma deve lavorare".

In relazione alla sconfitta contro il Chelsea: "A Londra purtroppo ci siamo disuniti e ci siamo intimoriti dai nostri errori e dall'abilità del Chelsea. Dobbiamo portare avanti questa situazione perché sappiamo se lavoriamo così insieme abbiamo la qualità per portare a casa risultati positivi".

Sulla posizione di Brahim Diaz: "L'assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie qualcosa sulla corsia destra, Brahim lo aveva già fatto e volevamo creare più uno contro uno sugli esterni con lui e Leao, penso che lo abbiamo fatto molto".

Su uno spostamento a destra di De Ketelaere: "In questo momento di carenza lo può fare, ma se mi chiedi se mettendolo a destra lo esaltiamo, secondo me no. Lo vedo più centrale: è un ragazzo che si deve ambientare e meno lo sposto e meglio è".

