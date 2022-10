Con più fatica del previsto, ma il Napoli batte anche il Bologna. I partenopei alzano i giri del motore dopo il ventesimo e vanno vicini al gol almeno 3 volte in 10 minuti con Raspadori, Mario Rui (traversa) e Politano. I rossoblu si fanno vedere in avanti nel finale di tempo e vanno in vantaggio con Zirkzee su assist di Cambiaso. Immediato il pari di Juan Jesus in mischia. In apertura di ripresa Lozano trova il gol che ribalta la situazione, ma è un'illusione perchè Barrow trova impreparato Meret con un tiro dalla distanza e fa 2-2. Osimhen (entrato all'intervallo) decide la sfida su illuminazione di Kvaratskhelia. Nel finale Zielinski viene fermato dalla traversa. Il Napoli continua a correre.

Il Tabellino

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui (76’Olivera); Ndombélé (71’Elmas), Lobotka (82’Demme), Zielinski; Politano (46’Lozano), Raspadori (46’Osimhen), Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (77’Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel (71’Moro); Aebischer (78’Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee.

GOL: 41’ Zirkzee, 45’ Juan Jesus, 49’ Lozano, 51’ Barrow, 69’ Osimhen

ASSIST: Cambiaso, Kvaratskhelia

AMMONIZIONI: Dominguez, Skorupski, Sansone

ARBITRO: Cosso

La cronaca in 10 momenti chiave

20’ - RASPADORI! Verticalizzazione di LOBOTKA per KVARATSKHELIA che prolunga di prima su RASPADORI che angola un rasoterra a pochi centimetri dal palo. Prima occasione del match.

25’- TRAVERSA DI MARIO RUI! KVARATSKHELIA punta la difesa dalla sinistra e premia l'inserimento di MARIO RUI che da posizione decentrata spara di potenza sul legno.

27’- COSA SPRECA POLITANO! Invenzione di KVARATSKHELIA sulla sinistra, assist fantastico in zona dischetto per POLITANO che calcia clamorosamente alto. Altra palla gol del Napoli.

41’- GOLLL DEL BOLOGNA!! ZIRKZEE! Traingolo perfetto DOMINGUEZ-CAMBIASO-ZIRKZEE in area di rigore, rasoterra vincente dal cuore dell'area dell'ex Bayern che batte MERET.

45’- JUAN JESUS! IMMEDIATO PAREGGIO DEL NAPOLI! Corner azzurro, sfortunato tocco di FERGUSON su deviazione di MEDEL e JUAN JESUS si ritrova un pallone solo da spingere in rete nell'area piccola. 1-1.

49’- LOZANO! IL VANTAGGIO DEL NAPOLI! Ancora devastante KVARATSKHELIA sulla sinistra, tiro rasoterra che impegna SKORUPSKI. Sulla respinta LUCUMI compie un miracolo in scivolata per togliere il tap in a OSIMHEN, ma LOZANO è un reattivo a mettere dentro.

51’- PAREGGIO DEL BOLOGNA! BARROW SU INDECISIONE DI MERET! Conclusione dalla distanza velenosa che rimbalza davanti a MERET e si infila in rete. Tuffo indeciso del portiere che cerca di bloccare il pallone, ma tocca solamente in rete.

69’- OSIMHEN! DI NUOVO AVANTI IL NAPOLI! Imbucata di KVARATSKHELIA che trova in posizione regolare OSIMHEN, il nigeriano batte SKORUPSKI in uscita anche se il portiere era riuscito a toccare il pallone.

79’- TRAVERSA DI ZIELINSKI! Altra invenzione verticale di KVARA, il polacco calcia bene da distanza ravvicinata ma la traversa interna lo respinge.

88'- SKORUPSKI salva su LOZANO! Il messicano si fionda in spaccata su un suggerimento dalla sinistra di ZIELINSKI. Bella parata del portiere.

MVP

Khvicha KVARATSKHELIA: devastante. Dribbling e assist a ripetizione, praticamente immarcabile. Il georgiano si conferma il giocatore della svolta per il Napoli, una guida che può fare sognare i tifosi campani.

Promosso

Stanislav LOBOTKA: è il direttore d'orchestra del Napoli. Da lui passano tutte le trame di gioco della squadra di Spalletti. Giocatore imprescindibile sia in fase di interdizione che nell'impostazione.

Bocciato

Alex MERET: tante responsabilità sul secondo gol del Bologna. Barrow calcia di potenza e trova un rimbalzo beffardo, ma sceglie di tentare la presa anzichè respingere semplicemente il pallone. Rischia anche al 90' con un'uscita ben poco sicura.

Spalletti: "Ogni partita è ignota, sta a noi renderla prevedibile"

