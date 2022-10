Napoli-Bologna, match valido per la 10a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-2, frutto delle reti di Juan Jesus, Lozano e Osimhen. Ai rossoblu non bastano Zirkzee e Barrow. La gara è stata arbitrata da Cosso. Con questo risultato il Napoli torna in testa alla Serie A.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 4,5: tante responsabilità sul secondo gol del Bologna. Barrow calcia di potenza e trova un rimbalzo beffardo, ma sceglie di tentare la presa anzichè respingere semplicemente il pallone. Rischia anche al 90' con un'uscita ben poco sicura.

Giovanni DI LORENZO6,5: reattivo nelle chiusure difensive, sempre in appoggio alla fase offensiva con cross e soluzioni in prima persona.

Kim MINJAE 6,5: si conferma ai suoi livelli. Ben piazzato e fisicamente superiore, non commette errori.

Juan JESUS 6,5: seconda gara dal primo minuto, l'ex Inter sfoggia un'altra prestazione autoritaria. Si fa trovare pronto in area di rigore in occasione della rete dell'1-1.

Silva Duarte MARIO RUI 6,5: il solito pendolino sulla fascia, supporta con costanza l'azione offensiva dei suoi. Colpisce una traversa nel primo tempo con un inserimento a tutta velocità. (dal 77' OLIVERA s.v.)

Tanguy NDOMBELE 6: parte bene, è il più dinamico nel centrocampo di Spalletti nel primo tempo. Non al meglio della condizione, cala nella ripresa. (dal 71' ELMAS 6: entra per curare la fase di copertura e fa il suo dovere)

Stanislav LOBOTKA 7: è il direttore d'orchestra del Napoli. Da lui passano tutte le trame di gioco della squadra di Spalletti. Giocatore imprescindibile sia in fase di interdizione che nell'impostazione. (dal 82' DEMME)

Piotr ZIELINSKI7: ottima prova del polacco. Cresce alla distanza con alcune deliziose giocate sulla trequarti. La traversa gli nega il gol nel finale.

Matteo POLITANO 5,5: nel vivo del gioco, ma ha sulla coscenza l'errore che nel primo tempo non manda in vantaggio il Napoli. Da ottima posizione spara alle stelle. (dal 46' LOZANO 6,5: entra all'intervallo e dopo 4 minuti va subito in rete. Ha la giusta voglia e reattività, buon ingresso)

Giacomo RASPADORI 6: la sua agilità lo rende sempre imprevedibile in area di rigore. Duetta bene negli spazi stretti, sua la prima occasione della sfida. Oggi gli manca solo la rete (dal 46' OSMIHEN 7: gioca un secondo tempo di grande impatto, mina vagante negli ultimi 30 metri. Firma il gol decisivo sull'ottimo assist di Kvaratskhelia.)

Khvicha KVARATSKHELIA 8: devastante. Dribbling e assist a ripetizione, praticamente immarcabile. Il georgiano si conferma il giocatore della svolta per il Napoli, una guida che può fare sognare i tifosi campani.

All. Luciano SPALLETTI 7: il Bologna fa penare il suo Napoli, ma la qualità e i cambi dell'intervallo indirizzano il match. Qualche scoria dalla Champions League era preventivabile, ma la velocità di gioco e lo spettacolo non sono mancati. Questo Napoli ormai corre con il pilota automatico.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5: para quel che può. Si oppone anche a Osimhen in occasione del 3-2, ma il pallone finisce comunque in rete. Bravo su Lozano nel finale.

Stefan POSCH 5: Kvaratskhelia ha il telepass sulla sua corsia. Praticamente lui alza solo la sbarra perchè può fare davvero poco contro un calciatore straordinario. (dal 77' LYKOGIANNIS s.v.)

Kevin BONIFAZI 5,5: meglio nel primo tempo quando non concede spazi agli avanti di casa. Osimhen lo mette in seria difficoltà nella ripresa.

Jhon LUCUMI' 5,5: anche lui soffre la coppia Kvara-Osimhen. Non sfigura, ma il Bologna in alcune fasi va in apnea.

Andrea CAMBIASO 6: incursioni frequenti sull'esterno, non si limita a difendere. Suo l'assist per il momentaneo vantaggio rossoblu. (dal 89' DE SILVESTRI s.v.)

Lewis FERGUSON 6: prova gagliarda, si fa vedere nelle due fasi e il suo pressing non lascia tranquilli i registi napoletani.

Gary MEDEL5: i ritmi sono alti, forse troppo per lui. L'agonismo oggi non basta ed è il più in difficoltà nel Bologna. (dal 71' MORO 6: più qualitativo di Medel, cerca di innescare la reazione finale dei suoi)

Michel AEBISCHER 5,5: poco appariscente, si fa vedere raramente in fase di inserimento. Deve dare qualcosa in più a Thiago Motta per tenere il posto. (dal 77' SANSONE S.V.)

Nicolas DOMINGUEZ 6,5: probabilmente il migliore del Bologna. Giocata di classe nell'azione del vantaggio, spesso pericoloso dalle parti di Meret.

Musa BARROW 6: trova il gol con un tiro dalla distanza potente, ma non irresistibile. Vivace e protagonista del momento migliore dei suoi.

Joshua ZIRKZEE 6: a sorpesa trova il vantaggio in chiusura di primo tempo. Per il resto fatica a ritagliarsi spazio nella difesa di casa.

All. Thiago MOTTA 6: discreta prova del suo Bologna. Cambia tanti uomini e la squadra risponde: nonostante la sconfitta, è una prestazione da cui ripartire per costruire una salvezza tranquilla.

