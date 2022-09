Dopo l'incredibile serata di Champions contro il Liverpool, per il Napoli di Luciano Spalletti (espulso nel finale per reiterate proteste) sembrava l'ennesima partita maledetta nello stadio amico contro una "piccola" candidata alla salvezza. Dopo l'1-1 interno contro il Lecce (e i punti persi nella passata stagione), il match al "Maradona" contro il liguri di Gotti è stato bloccato sullo 0-0 fino a 1' dalla fine. Poi, all'89', dopo una cavalcata sulla destra di Lozano, è arrivata - su palla sbucciata da Gaetano - la zampata vincente di Giacomo Raspadori, che mette a segno il suo primo - pesantissimo - gol in maglia azzurra facendo esplodere di gioia i tifosi di casa. In attesa dei match di Atalanta e Milan, Napoli che vola in vetta alla Serie A a 14 punti. Spezia che, dopo aver a lungo assaporato l'idea di portarsi a casa un punto dall'ex San Paolo, resta fermo a quota 5.

Il tabellino

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Zambo Anguissa (57' Zielinski), Ndombele (46' Lobotka), Elmas (75' Gaetano), Politano (57' Lozano), Raspadori, Kvaratskhelia (67' Simeone). All.: Spalletti.

Spezia (4-4-2): Dragowski; Ampadu (70' Hristov), Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo (81' Sala), Bourabia (70' Ellertsson), S. Bastoni (62' Kovalenko), Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Alberto Santoro di Messsina.

Gol: 89' Raspadori (N).

Assist: Gaetano (N, 1-0).

Note - Recupero: 2+6. Espulsi: al 91' l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti (doppia ammonizione) e il preparatore dei portieri dello Spezia Fabrizio Lorieri per reiterate proteste. Ammoniti: Gyasi, Elmas, Dragowski.

