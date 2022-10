In attesa dell'Atalanta, il Napoli è primo da solo. Basta un tempo alla formazione di Luciano Spalletti per avere la tempo su un Torino stordito da un devastante doppio pugno al mento, poi apparentemente steso da un terzo montante, prima di avere la forza di tenere aperti i discorsi quasi fino al 90'. Finisce 3-1, e il grande protagonista è André-Frank Zambo Anguissa: doppietta in 12 minuti per uno che mai, prima d'oggi, era andato a segno in Serie A. Quindi è il solito Kvaratskhelia ad autografare il tris, sempre nella prima frazione, sfruttando un'altra prateria lasciata da un Toro completamente fuori fase in difesa. Sanabria accorcia prima dell'intervallo e qualche brivido la squadra di Juric - espulso nel finale - lo crea anche nella ripresa. Ma senza riuscire a riportarsi completamente in partita. Il Napoli centra dunque la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League, quarta in Serie A, e conferma di vivere un momento di forma eccezionale. Rilanciando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, la propria candidatura per lo Scudetto.

Tabellino

Napoli-Torino 3-1 (primo tempo 3-1)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (81' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62' Ndombele); Politano (68' Lozano), Raspadori (62' Simeone), Kvaratskhelia (81' Elmas). All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85' Schuurs); Singo (85' Karamoh), Lukic, Linetty (74' Adopo), Lazaro (74' Aina); Miranchuk (68' Radonjic), Vlasic; Sanabria. All. Juric

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 6' e 12' Anguissa (N), 37' Kvaratskhelia (N), 44' Sanabria (T)

Assist: Mario Rui (N, 1-0), Politano (N, 2-0), Zielinski (N, 3-0)

Ammoniti: Singo, Lukic

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

6' – GOL DEL NAPOLI. Mario Rui si sovrappone a Kvaratskhelia, crossa col sinistro e Anguissa stacca per andare a segnare di testa. 1-0.

12' – GOL DEL NAPOLI. Stupendo scambio di prima tra Politano e Anguissa, che trova una prateria sulla destra, entra solissimo in area e davanti a Milinkovic-Savic non sbaglia. 2-0.

18' – Ottimo intervento di Meret, che si distende e respinge una rasoiata mancina dal limite dell'area di Vlasic. Primo guizzo del Torino.

33' – Angolo a rientrare di Politano e colpo di testa di poco fuori di Rrahmani, con Milinkovic-Savic fuori causa. Napoli vicino anche al tris.

37' – GOL DEL NAPOLI. Zielinski lancia in campo aperto Kvaratskhelia, che vola verso la porta palla al piede e col sinistro incrocia in maniera precisa sul secondo palo. 3-0.

Kvaratskhelia esulta per il 5° gol in Serie A: impatto devastante del georgiano, Getty Images Credit Foto Getty Images

44' – GOL DEL TORINO. Palla vagante nell'area del Napoli recuperata da Sanabria, che incrocia alle spalle di Meret. Il Torino prova a crederci.

45' – Centro a giro di Vlasic ancora per Sanabria, che spizza benissimo di testa e manda la palla a pochi centimetri dal palo di un immobile Meret.

84' – Vola Meret, che alza sopra la traversa un destro piazzato dal limite dell'area da Radonjic. Torino vicino al 3-2.

90' – Bellissimo destro a giro dai 20 metri di Lozano e bellissimo anche il volo di Milinkovic-Savic, che si salva in angolo con la punta delle dita.

Il migliore

André-Frank ZAMBO ANGUISSA. Due gol in 12 minuti sono un'enormità per uno che non aveva mai segnato nel nostro campionato. E coronano una prestazione ancora una volta di alto livello, sia in fase di inserimento che di distruzione.

Il peggiore

Ricardo RODRIGUEZ. Paradossalmente meglio quando sostiene l'azione offensiva che in difesa: quando Politano lo punta, sono dolori. E in occasione del 2-0 dov'è?

