E alla fine arriva Osimhen. La decide lui, il centravanti nigeriano, che non scendeva in campo dall'inizio da un mese e mezzo. E che, al rientro da titolare, scarica in rete a 10 minuti dalla fine il pallone che vale l'1-0 del Napoli a Roma. Il big match, dunque, va alla formazione dell'ex Spalletti. Che non a caso aveva creato durante il corso della partita - una sfida bloccata, equilibrata, non entusiasmante - le migliori palle gol: con Juan Jesus e con lo stesso nigeriano, oltre a un rigore prima concesso a Ndombele e poi tolto dall'intervento della VAR. Fino al minuto decisivo, l'80': Osimhen che scatta come una furia su un lancio in profondità di Politano, che passa davanti a un disattento Smalling, che da posizione defilatissima scarica sul secondo palo un pallone che Rui Patricio nemmeno vede partire. È un successo non da 3, ma da 6 punti. Perché il Napoli si conferma solido e capace di giocare con personalità anche gli scontri diretti, rischiando al contempo molto poco. Il primo posto solitario è ancora e sempre di Kvaratskhelia e compagni. Meritatissimo.

Tabellino

Roma-Napoli 0-1 (primo tempo 0-0)

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (82' El Shaarawy), Smalling, Ibañez; Karsdorp (82' Viña), Camara (82' Matic), Cristante, Spinazzola (85' Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (64' Belotti). All. Mourinho

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele (57' Elmas), Lobotka, Zielinski (75' Gaetano); Lozano (75' Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Massimiliano Irrati

Gol: 80' Osimhen

Assist: Politano (N, 0-1)

Ammoniti: Smalling, Lozano, Ndombele, Cristante, Ibañez, Olivera, Lobotka

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

27' – Rasoiata mancina da fuori area di Zielinski e parata di Rui Patricio, che si accartoccia e blocca.

40' – Rigore prima concesso e poi tolto tramite VAR al Napoli: Rui Patricio ha toccato il pallone prima di travolgere Ndombele.

44' – Bella iniziativa personale di Lozano e rasoiata incrociata col destro: ancora attento Rui Patricio.

49' – Azione alla mano degli azzurri conclusa da una botta di Lozano: bravissimo Rui Patricio, che a due mani alza sopra la traversa.

61' – Palla vagante nell'area giallorossa sugli sviluppi di un angolo e sinistro clamorosamente svirgolato sul fondo da Juan Jesus. Occasionissima Napoli.

70' – Contropiede velocissimo del Napoli, Osimhen vola imprendibile verso Rui Patricio ma, a tu per tu con Rui Patricio, incrocia a lato.

82' – GOL DEL NAPOLI. Osimhen resiste al contatto con Smalling e, da posizione defilatissima, scarica di controbalzo un destro che va a infilarsi sul secondo palo. Gol stupendo e Napoli in vantaggio.

Il momento social

MVP

Victor OSIMHEN. Estrae dal cilindro la giocata del campione e spezza in due una partita che pareva destinata verso la parità. Fenomenale.

Fantacalcio

PROMOSSO – KIM. Altra prestazione sopra le righe del sudcoreano, sempre più capace di far dimenticare Koulibaly. Contro Abraham non c'è partita.

BOCCIATO – Tammy ABRAHAM. Ennesima serata deludente. Si batte, cerca di rendersi utile alla squadra, ma spesso gira a vuoto e spreca l'unica mezza palla gol a disposizione.

Le pagelle

