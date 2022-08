Finisce 0-2 al "Ferraris" tra Sampdoria e Atalanta. Un risultato che, probabilmente, non rispetta con esattezza l'andamento della partita, aperta dal gol annullato a Caputo per una decisione molto contestata dopo una sbracciata reciproca tra Léris e Mæhle in fase di assist. Decidono le reti di Toloi - sottoporta al 26' - e del neoacquisto Lookman a match ormai concluso e in contropiede, dopo il pari più volte sfiorato dalla band di Giampaolo.

Rafa Toloi insegue Filip Djuricic, Sampdoria-Atalanta, Getty Images, Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SAMPDORIA-ATALANTA 0-2

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (58' Depaoli), Ferrari (90' Murillo), Colley, Augello; Ronaldo Vieira; Léris (75' Quagliarella), Rincon, Sabiri, Djuricic (58' Verre); Caputo (58' De Luca). All.: Giampaolo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (72' Scalvini), Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Mæhle (72' Zortea); Pasalic (84' Malinovskyi); Zapata, Muriel (63' Lookman). All.: Gasperini.

Arbitro: Federico Dionisi dell'Aquila.

Gol: 26' Toloi (A, 0-1), 96' Lookman (A).

Assist: Pasalic (A, 0-1), Malinovskyi (A, 0-2).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Ferrari, Okoli, Pasalic, Verre, Quagliarella, Musso, Sabiri, De Roon, Zortea, Hateboer.

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

5' - ZAPATA DAL VERTICE DESTRO DESTRO DELL'AREA! Palla alta di poco. Il colombiano, tanto per cambiare, se n'era andato col fisico.

14' - GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA CON CAPUTO! Sabiri confeziona una palla lunga straordinaria per Léris, abile ad andarsene di forza a Mæhle e a servire all'altezza del dischetto l'ex Empoli, che insacca a rimorchio. Tuttavia, dopo il consulto al VAR, la rete viene tolta per una sbracciata del blucerchiato sul danese. Decisione parecchio al limite...

22' - INCREDIBILE OCCASIONE SPRECATA DA MÆHLE! Palla dentro di Hateboer, che supera Audero e col danese che, raticamente sulla linea della porta sguarnita, colpisce il palo, forse coperto nella visuale da Pasalic!

26' - GOL DELL'ATALANTA CON TOLOI! Sterzata di Zapata che, dalla sinistra, mette al centro un pallone ottimo per la sponda di testa di Pasalic e la deviazione sottoporta del difensore oriundo: 0-1!

Rafael Toloi, Mario Pasalic, Sampdoria-Atalanta, Getty Images Credit Foto Getty Images

52' - OKOLI! Colpo di testa dell'ex Cremonese su cross di Hateboer dalla destra: palla di pochissimo a lato con Zapata che non arriva in tempo per la zampata sulla linea di porta.

70' - PALO DI SABIRI! Destro ben assestato su punizione dal limite e palla che s'infrange sul legno più lontano! Sfortunata, qui, la Sampdoria...

79' - QUAGLIARELLA! Conclusione al volo scivolata su palla proveniente dalla destra: la palla sfila a lato di pochissimo!

83' - TRAVERSA DI QUAGLIARELLA! Altro cross dalla destram sempre di Depaoli e destro a giro col pallone che scheggia il legno più alto.

89' - GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA CON LOOKMAN! Contropiede giostrato da Zapata sulla sinistra, cross in mezzo e conclusione al volo angolatissima dell'ex Lipsia, ma in offside.

90'+6 - GOL DELL'ATALANTA CON LOOKMAN! Contropiede in solitaria di Malinovskyi, palla per l'ex Lipsia, che sterza e insacca rasoterra nell'angolino più lontano: 0-2!

Ademola Lookman dell'Atalanta dopo aver segnato contro la Sampdoria Credit Foto Getty Images

MVP

Zapata. Non segna ma si carica sulle spalle l'intero attacco atalantino. Un armadio, praticamente impossibile da spostare. Da solo è in grado di mettere in affanno l'intera difesa blucerchiato.

Fantacalcio

PROMOSSO - Lookman. Nasce in uno dei più floridi vivai calcistici del Regno Unito, quello del Charlton Athletic. Su di lui, come attaccante esterno, di movimento, ci sono sempre state aspettative altissime, tuttavia mai del tutto rispettate, nemmeno l'anno scorso al Lipsia. Nelle mani di Gasperini può rendere al meglio e molti fantallenatori hanno già preso i dovuti appunti.

BOCCIATO - Okoli. La sua difesa resta intonsa, vero. Ma bagna l'esordio in Serie A con una serie di errori marchiani ed interventi in ritardo su Caputo e compagni. L'emozione, per l'ex Cremonese, ha giocato brutti scherzi.

