Spezia-Empoli, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia Domenica 14 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Gotti e quella di Zanetti.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Amian, Antiste, Ekdal, Ferrer

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Tonelli

Statistiche Opta

Spezia ed Empoli si sono affrontate due volte in Serie A, pareggiando entrambi i match dello scorso campionato: 1-1 al Picco il 19 dicembre 2021 e 0-0 al Castellani lo scorso 9 aprile.

Lo Spezia non ha mai vinto all’esordio stagionale in Serie A: sconfitta contro il Sassuolo nel 2020 e pareggio contro il Cagliari nel 2021.

L’Empoli è la squadra che ha giocato più campionati (14) di Serie A, senza mai pareggiare la gara d’esordio stagionale: quattro vittorie e 10 sconfitte per i toscani.

Nelle otto occasioni in cui ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, l’Empoli ha alternato due sconfitte a una vittoria; nel 2007 e nel 2014 (le ultime), i toscani hanno perso contro Fiorentina e Udinese.

Nessuna squadra ha vinto meno partite dell'Empoli nel 2022 in Serie A: soltanto due successi (al pari del Venezia), contro Napoli e Atalanta.

Lo Spezia ha perso le ultime quattro gare casalinghe di campionato: già record negativo per i liguri nella loro storia in Serie A.

L’Empoli ha vinto 1-0 contro l’Atalanta nell’ultimo match dello scorso campionato; i toscani non hanno ancora infilato due successi consecutivi nel 2022 in Serie A.

Soltanto il Venezia (17.8) ha subito in media più tiri totali di Empoli (17.6) e Spezia (16.9) nella scorsa stagione di Serie A.

Daniele Verde è il giocatore che ha realizzato più gol (14) con la maglia dello Spezia in Serie A; inoltre, nello scorso campionato ha partecipato a 14 marcature (otto reti e sei assist): nessun giocatore della squadra ligure ha fatto meglio in un singolo massimo campionato (14 anche M’Bala Nzola nella competizione 2020/21).

Quella dell'Empoli sarà la sesta maglia differente con cui Mattia Destro disputerà una partita di Serie A: nei precedenti cinque esordi con una nuova squadra nella competizione, l'attaccante classe '91 ha trovato due gol e servito un assist (reti con le divise di Siena e Genoa).

