Torino-Lecce, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino Lunedí 5 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Juric e quella di Baroni. Grande equilibrio nei 16 precedenti tra Torino e Lecce in Serie A: cinque successi per parte e sei pareggi. I pugliesi sono però rimasti imbattuti in sette delle ultime otto sfide (4V, 3N) nel torneo contro i granata.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Ricci, Singo

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cetin, Dermaku

TORINO-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Torino-Lecce, lunedí 5 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro il Torino in Serie A (4-0 al Via del Mare, il 2 febbraio 2020, e 2-1 all’Olimpico Grande Torino, il 16 settembre 2019) e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro i granata nel massimo campionato.

Il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle otto gare casalinghe contro il Lecce in Serie A: nel complesso, quattro successi dei piemontesi, due pareggi e due vittorie dei salentini.

Il Torino ha vinto soltanto una delle ultime nove partite interne (4N, 4P) di campionato: 2-1 v Spezia, lo scorso 23 aprile. Inoltre, i granata non hanno segnato alcun gol negli ultimi tre match di campionato all’Olimpico Grande Torino: soltanto tre volte nella loro storia, i piemontesi non hanno trovato la rete in quattro partite casalinghe di fila in Serie A (nell’aprile 2008, nel maggio 1979 e nel marzo 1941).

Il Torino ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A; l’ultima volta in cui la squadra granata ha infilato almeno cinque successi consecutivi contro queste avversarie risale al periodo tra aprile 1949 e febbraio 1950 (sei in quel caso).

Il Lecce ha subito solo cinque gol in queste prime quattro giornate: dopo le prime quattro partite giocate di un torneo di Serie A, ha fatto meglio soltanto in tre occasioni (tre gol nel 2001/02, quattro nel 1990/91 e tre nel 1988/89).

Il Torino è la squadra che ha ricevuto più rigori a sfavore in Serie A nel 2022: nove, otto dei quali trasformati in gol, altro record negativo.

Morten Hjulmand è sia il giocatore che ha vinto più contrasti in questo campionato (11) che il centrocampista che ha recuperato più palloni finora (34).

Antonio Sanabria ha trovato il gol nell’unico match di Serie A disputato contro il Lecce, con la maglia del Genoa nella vittoria del Grifone per 2-1 al Ferraris il 19 luglio 2020.

Il primo dei due gol segnati in Serie A da Gabriel Strefezza è stato proprio contro il Torino, con la maglia della SPAL il 21 dicembre 2019 in trasferta (match perso dai granata all’Olimpico Grande Torino per 2-1).

