Udinese-Lecce, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine venerdí 4 novembre alle ore 20:45. Udinese e Lecce hanno pareggiato solo una delle 28 sfide disputate in Serie A, il 3.6%: si tratta della più bassa percentuale di pareggi tra due squadre che si sono affrontate più di 12 volte nella storia della competizione - completano il bilancio 17 successi friulani e 10 pugliesi.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Becao, Lovric, Masina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

UDINESE-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Udinese-Lecce, venerdí 4 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

L'Udinese ha vinto 11 delle 14 partite interne di Serie A giocate contro il Lecce, perdendo le restanti tre - una di queste tre sconfitte è tuttavia arrivata proprio nell'occasione più recente: 1-2 il 29 luglio 2020, con la rete di Samir ribaltata dai gol di Mancosu e Lapadula.

Con lo 0-0 contro la Cremonese, l'Udinese è arrivata a quattro partite di campionato senza successi: risalgono allo scorso gennaio le ultime due gare di fila senza gol all'attivo per i friulani, che non registrano cinque incontri senza vittorie dal dicembre 2021.

Nonostante la sconfitta per 1-2 contro il Torino all'11ª giornata, l'Udinese ha subito solo cinque reti finora in casa, miglior risultato nelle prime sei gare interne stagionali di Serie A per i friulani dal 2011/12 (quando ne incassarono solo una).

Dopo aver perso tutte le prime tre partite di Serie A giocate di venerdì (contro Inter, Roma e Juventus), il Lecce ha trovato il successo nella più recente, giocata in trasferta contro la Salernitana lo scorso 16 settembre.

L'Udinese è una delle due squadre più prolifiche di testa in questa Serie A (sette reti, pari con il Napoli) - dall'altra parte il Lecce, oltre ad essere ancora a secco con questo fondamentale, ha incassato quattro gol di testa nel campionato in corso, meno solo del Milan (cinque).

Il Lecce è la squadra che ha tentato meno conclusioni nella Serie A in corso (101) - in generale i pugliesi stanno effettuando 8.4 conclusioni a partita nel campionato in corso, la loro peggior media in una singola stagione nel massimo campionato da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).

Gerard Deulofeu ha servito sei assist in questa Serie A, meno solo di Sergej Milinkovic-Savic (sette) e solo nel 2015/16, con la maglia dell'Everton (otto), ne ha registrati di più in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei - lo spagnolo guida, inoltre, la classifica dei Big-5 per occasioni create (43).

Dal suo arrivo in Serie A, Beto ha realizzato 16 reti senza fornire neanche un assist - tra i giocatori ancora in attività solamente Krzysztof Piatek (31) conta più reti del portoghese senza aver ancora servito alcun passaggio vincente.

Federico Baschirotto è uno dei quattro giocatori di movimento a non aver saltato neanche un minuto nel corso di questa Serie A - tuttavia è l'unico di questi a non aver ancora preso parte a nessun gol.

