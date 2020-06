Berlusconi: "Faremo un grande mercato, sogno un derby Milan-Monza in Serie A. Kakà e Ibra? Chissà!"

Silvio Berlusconi participates in the 'Italian Pride' protest, a rally featuring Lega Nord and other right-wing opposition parties to protest against Italy's goverment on October 19, 2019 in Rome, Italy

Silvio Berlusconi racconta il piano per portare il suo Monza a disputare un'altra grande annata anche in Serie B per puntare alla doppia promozione in due anni: sono pronti investimenti importanti per un mercato di livello, e chissà che non si riesca a convincere anche qualche grande campione...

Un mercato importante per cercare il doppio salto di categoria in due anni. Alle parole di Adriano Galliani seguono quelle di Silvio Berlusconi che, intervenendo a Telelombardia, ha tracciato le linee-guida che il suo Monza è atteso a seguire nei prossimi mesi dopo la promozione in cadetteria: l'obiettivo, dichiarato, è raggiungere subito la massima categoria. E poi, chissà se ci sarà veramente occasioni di ricongiungersi con uno dei grandi big del Milan, tra Kakà e Zlatan Ibrahimovic.

Faremo un mercato per provare a salire in Serie A. Stiamo cercando i migliori giocatori giovani delle squadre di Serie B e Serie C, vogliamo investire su talenti che abbiano meno di 23 anni. Ibrahimovic e Kakà sono stati degli obiettivi veri, ma abbiamo dovuto rinunciare per motivi extra-calcistici. Ma mai dire mai, e lo dico per entrambi...

Quei consigli dati ogni domenica ai giocatori...

"Ho festeggiato la promozione brindando a tavola con mia figlia, visto che non possiamo fare feste pubbliche. Il merito è dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti e soprattutto di Adriano Galliani, che è sempre stato molto attivo e presente. E forse anche un po' merito mio, perché prima di ogni partita ho sempre parlato con i giocatori, dicendo loro le cose giuste per scendere in campo al meglio".

Milan-Monza, un derby del cuore in cui è impossibile schierarsi

"Se ci dovesse essere Milan-Monza un giorno? Il mio cuore batte al 50% per il Milan e al 50% per il Monza. Credo che non indosserò nessuna sciarpa. Ma ora l'obiettivo è riuscire a conquistare un'altra promozione, la seconda in due anni".

Che Milan sarà nel post-Berlusconi?

"Non è facile trovare un successore a Berlusconi per il Milan. Ho fatto quello che dovevo fare e sono ancora vicino alla società, dando suggerimenti che possono essere utili. Spero che con la mia semi-assistenza possa tornare a vincere ancora".

