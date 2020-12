Era il novembre dello scorso anno quando in Champions League, Robert Lewandowski, fece capire al mondo quali idee aveva in mente per la propria stagione calcistica, terminata con un Triplete del Bayern e da autentico dominatore. Il polacco fece 4 gol in 14 minuti in Champions League alla malcapitata Stella Rossa Belgrado, settando il record di sempre per una partita di Champions.